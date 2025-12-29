नए साल से पहले उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, कोल्ड डे की चेतावनी जारी

उत्तराखंड में नए साल से पहले मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में 30 और 31 दिसंबर के साथ-साथ एक और दो जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और शीत दिवस लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

मौसम विभाग ने 29 दिसंबर को देहरादून समेत छह जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है. इससे दृश्यता में कमी आएगी और सड़क व रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरे के कारण मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ पर्वतीय इलाकों में भी सूखी ठंड लोगों को परेशान करेगी. तापमान में गिरावट के चलते शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं. खासकर सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जाएगा. 30 और 31 दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है. इससे चारधाम समेत ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर ठंड और बढ़ सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार बारिश और बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश के तापमान पर देखने को मिलेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालांकि तीन जनवरी को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. प्रशासन ने लोगों से ठंड और कोहरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.