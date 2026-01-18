हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 IAS और 11 PCS अधिकारियों के तबादले, शैलेश बगौली को मिली ये जिम्मेदारी

Uttarakhand News: IAS अधिकारी शैलेश बगौली को सचिव मुख्यमंत्री, गृह, कारागार और सूचना जैसे अहम विभागों के दायित्वों से मुक्त करते हुए सचिव पेयजल नियुक्त किया गया है.

By : दानिश खान | Updated at : 18 Jan 2026 07:29 AM (IST)
उत्तराखंड शासन ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), वित्त सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के अधिकारियों के व्यापक तबादले करते हुए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. इन तबादलों को आगामी योजनाओं, विभागीय कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

IAS संवर्ग में किए गए फेरबदल के तहत वर्ष 2001 बैच के वरिष्ठ अधिकारी आर. मीनाक्षी सुन्दरम से प्रमुख सचिव ऊर्जा, नियोजन सहित अन्य अतिरिक्त प्रभार हटाते हुए उन्हें प्रमुख सचिव आवास, आयुक्त आवास तथा मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शासन का मानना है कि उनके अनुभव का लाभ आवास एवं शहरी विकास योजनाओं को गति देने में मिलेगा.

वहीं IAS अधिकारी शैलेश बगौली को सचिव मुख्यमंत्री, गृह, कारागार और सूचना जैसे अहम विभागों के दायित्वों से मुक्त करते हुए सचिव पेयजल नियुक्त किया गया है. राज्य में पेयजल संकट और जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिहाज से यह बदलाव अहम माना जा रहा है. इसके अलावा IAS सचिन कुर्वे को नागरिक उड्डयन विभाग से हटाकर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुक्त स्वास्थ्य बनाया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इसके साथ ही सहकारिता, आयुष, खाद्य, नियोजन, सैनिक कल्याण, राज्य सम्पत्ति, आपदा प्रबंधन और सचिवालय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है.

PCS अधिकारियों के भी तबादले

राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत कई PCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. अरविन्द कुमार पाण्डे को मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल बनाया गया है. दिनेश प्रताप सिंह को अधिशासी निदेशक, चीनी मिल डोईवाला की जिम्मेदारी दी गई है. अनिल कुमार शुक्ला को डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार तथा दयानन्द को उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा आकाश जोशी और संदीप कुमार को डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी, राहुल शाह को डिप्टी कलेक्टर, उधम सिंह नगर, मंजीत सिंह गिल को उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार और ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कलेक्टर, पिथौरागढ़ बनाया गया है. शासन का कहना है कि इन तबादलों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आएगी और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी सुनिश्चित होगी.

Published at : 18 Jan 2026 07:29 AM (IST)
PCS IAS UTTARAKHAND NEWS
