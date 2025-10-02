उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब के नशे में धुत दारोगा ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी तेज थी कि एक वैगन कार तो बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गई. जिसके बाद आसपास के लोगों का गुस्सा उस पर फूट पड़ा और उन्होंने जमकर पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की. गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है.

ये घटना देहरादून के पॉश एरिया राजपुर रोड की है जब बुधवार की देर रात राजपुर थाने के थानाध्यक्ष शैंकी कुमार शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे. दारोगा ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसका गाड़ी पर कोई कंट्रोल नहीं था और इस दौरान उसने अपनी तेज रफ़्तार कार से तीन गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर मार दी.

नशे में धुत दारोगा ने मारी टक्कर

टक्कर इतनी तेज थी कि इनमें से एक वैगन आर कार और एक थार भी बुरी तरह डैमेज हो गई. इतना ही नही जिस गाड़ी को दारोगा चला रहे थे उसके भी दोनों एयरबैग खुल गए और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. इसके बाद आसपास की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई. दारोगा की हालत देखकर लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया.

वही मौके पर पहुंचे थानेदार के अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी अपने थाना प्रभारी को भीड़ से बचाकर निकालने की मशक्कत करते हुए नजर आए. लेकिन लोगों बुरी तरह भ़ड़के हुए थे. गुस्साई भीड़ ने कहा जब तक एसएसपी खुद मौके पर नही आते तब तक दारोगा को यहां से जाने नहीं देंगे. इसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ.

आरोपी दारोगा को एसएसपी ने किया सस्पेंड

इस हादसे में तीन गाड़ियों को काफी नुक़सान हुआ है. ग़नीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने शराबी थानेदार कड़ा एक्शन लिया है. एसएसपी ने शराब के नशे में धुत आरोपी दारोगा को तत्काल प्रभाव से राजपुर थानाध्यक्ष के पद से हटाते हुए सस्पेंड कर दिया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही हैं.

इनपुट- अतुल चौहान