हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में 257 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को CM धामी ने दी मंजूरी, युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

उत्तराखंड में 257 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को CM धामी ने दी मंजूरी, युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

Uttarakhand News: खेल विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 3.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Feb 2026 03:30 PM (IST)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर विकास की रफ्तार को तेज करते हुए प्रदेश में सड़क, शहरी विकास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और खेल जैसे तमाम क्षेत्रों के लिए कुल 257 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इन योजनाओं का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा और राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी.

इस राशि का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश की सड़कों के सुधार और चौड़ीकरण पर खर्च होगा. अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में मोरनौला-जैती मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 4.26 करोड़, नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में एनएच-87 पर कोठगोदाम बाईपास के निर्माण के लिए 4.70 करोड़ और पौड़ी में व्यासघाट से सिल्सू मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 3.86 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. देहरादून के मसूरी क्षेत्र में देहरादून-किमाड़ी-लंबीधार-कार्ट मेकेन्जी मार्ग को सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन में अपग्रेड करने के लिए 14.55 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिससे इस पहाड़ी मार्ग पर यातायात काफी सुगम हो जाएगा.

शहरी विकास और पंचायतों को मिलेगी मजबूती

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी निकायों को वर्ष 2024-25 की दूसरी किश्त के रूप में 58.37 करोड़ जारी किए जाएंगे. इसके अलावा हल्द्वानी-काठगोदाम, गौचर, महुवाखेड़ागंज, चमियाला, किच्छा, नंदप्रयाग, नरेंद्रनगर और तपोवन में 'देवभूमि रजत जयंती पार्क' के निर्माण के लिए 5.65 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायतों को 79.09 करोड़ की धनराशि मिलेगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य और पेयजल पर विशेष ध्यान

शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए 81.57 करोड़ की मंजूरी दी गई है. पौड़ी जिले के चिनवाड़ी डांडा में 1.53 एमएलडी क्षमता के जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए 3.72 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा.

कुंभ 2027 की तैयारियां जोरों पर

हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के मद्देनजर 40 विभिन्न कार्यों के लिए 90.36 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. यह राशि मेले की बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को विश्वस्तरीय बनाने में खर्च होगी.

युवाओं और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम

खेल विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 3.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा. कोटद्वार में आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण के लिए 79.68 लाख जारी किए गए हैं. देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान को दिव्यांग छात्रों की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के लिए 19.75 लाख की मंजूरी दी गई है, यह कदम समावेशी शिक्षा की दिशा में सरकार की सोच को दर्शाता है.

आपदा पीड़ितों और स्वतंत्रता सेनानियों को राहत

अल्मोड़ा में प्राकृतिक आपदा से घर गंवाने वाले एक परिवार को तीन लाख और मृतक के आश्रित को एक लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई है. हल्द्वानी निवासी प्रेमलता वर्मा को लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के तहत 18 अगस्त 2025 से 20,000 रुपये प्रतिमाह देने की अनुमति प्रदान की गई है.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 22 Feb 2026 03:30 PM (IST)
BJP UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
