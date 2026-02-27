उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गईं हैं. इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक हुई जिसमें दर्जनों विभागों के अधिकारी एक छत के नीचे बैठे और यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य, साफ-सफाई और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर मंथन किया ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशान न हो.

चारधाम यात्रा में केदारनाथ-बद्रीनाथ मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति हमेशा से चिंता का विषय रही है. ऊंचाई पर यात्रा करते वक्त हृदय रोगियों या बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ना असामान्य नहीं है. ऐसे में मुख्य सचिव ने स्वास्थ सचिव सचिन कुर्वे को सीधे निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग के सभी चिकित्सालय यात्रा शुरू होने से पहले पूरी तरह क्रियाशील होने चाहिए.

ट्रैफिक जाम को लेकर खास तैयारी

मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग पर निर्बाध और संतुलित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बेहतर इंतज़ाम किए हैं. चार धाम यात्रा के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं ऐसे में जाम एक बड़ी समस्या है. इस बार आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि यात्रा मार्ग पर जहां भी जाम लगे, भीड़ हो या कोई आपात स्थिति बने यात्रियों को व्हाट्सएप अलर्ट के ज़रिए तुरंत सूचना दी जाए।.

अगर खराब मौसम या किसी हादसे की वजह से यात्रा रोकनी पड़े तो यह फैसला कब और कहां लिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी आयुक्त गढ़वाल मंडल को सौंपी गई है. साथ ही यात्रा मार्ग पर मशीनें, उपकरण और ज़रूरी संसाधन पहले से तैनात रखने के निर्देश दिए गए मार्ग पर पशुओं के पंजीकरण, उपचार और किसी अनहोनी की स्थिति में उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं.

QR कोड और साइनेज लगाने के निर्देश

इस बार चारधाम यात्रा के दौरान तकनीक के मोर्चे पर एक नई पहल होगी. प्रमुख धार्मिक और पड़ाव स्थलों पर QR कोड लगाए जाएंगे जिन्हें स्कैन करते ही यात्री को उस जगह की पूरी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी. इसके अलावा रास्ते में स्पष्ट साइनेज लगाए जाएंगे ताकि पहली बार आने वाला यात्री भी न भटके. यात्रा संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया यानी SOP भी जारी की जाएगी.

इस बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. वी. मुरुगेशन, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय सहित स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, पेयजल, परिवहन, पर्यटन, विद्युत और आईटीडीए समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

