उत्तराखंड: 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगें हरीश रावत? इशारों-इशारों में कह दी बड़ी बात

अल्मोड़ा जिले के मोहान स्थित भारतीय चिकित्सा एवं औषधि निगम लिमिटेड (आईएमपीसीएल) को निजी हाथों में सौंपे जाने की आशंकाओं के बीच कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. एक जून से धरना और क्रमिक उपवास पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आंदोलन स्थल पहुंचे और कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाई.

हालांकि, हरीश रावत ने स्पष्ट किया कि वह केवल कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और क्षेत्र की पहचान की रक्षा के लिए मोहान पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 1978 में स्थापित आईएमपीसीएल केवल एक सरकारी कंपनी नहीं, बल्कि सल्ट और गुजडू क्षेत्र की पहचान तथा जनता के स्वाभिमान का प्रतीक है.

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'सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को बचाने के लिए सभी को आना चाहिए आगे'

उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का निर्माण करने वाली यह कंपनी वर्षों से लाभ में रही है और आयुष मंत्रालय को दवाओं की आपूर्ति करती रही है. ऐसे में इसे निजी हाथों में सौंपना उचित नहीं होगा. हरीश रावत ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण इकाई को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए. उन्होंने सरकार से भी इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की.

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2027 विधानसभा चुनाव लड़ने पर दिया बयान

इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी हरीश रावत ने दिलचस्प अंदाज में अपनी बात रखी. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं ढोल बजाऊंगा, कुछ लोग ढोल बजाने वाले भी होने चाहिए."

रावत का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. राजनीतिक जानकार इसे महज एक हल्का-फुल्का जवाब नहीं, बल्कि भविष्य की सक्रिय राजनीति का संकेत मान रहे हैं. उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत की शैली हमेशा प्रतीकात्मक रही है और उनका "ढोल बजाने" वाला बयान भी कई राजनीतिक संदेश समेटे हुए माना जा रहा है.

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