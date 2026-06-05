'मिशन 2027' के लिए यूपी BJP चीफ पंकज चौधरी ने तैयार किया प्लान, सभी 75 जिलों का करेंगे दौरा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) के लिए अब एक साल से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, दो बार से प्रदेश की सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत का परचम लहराने के लिए जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है. बीजेपी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी प्लान तैयार किया है.

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है. पार्टी की तरफ से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे. वे अगस्त तक पूरा यूपी का दौरा करेंगे.

2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ

पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को करेंगे सम्मानित

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस दौरान हर जिले में विधायक, सांसद, MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के साथ बैठक करेंगे. इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हर जिले में विचार परिवार से जुड़े एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर जाएंगे. बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी करेंगे.

">

जिलों में रात में रुकने का भी है प्लान

इस चुनावी प्लान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे, साथ ही जिलों में रात रूकने का भी प्लान तैयार किया है. माना जा रहा है कि इस दौरे के माध्यम से पंकज चौधरी जमीनी फीडबैक लेंगे. आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश पंकज चौधरी इसी महीने से यूपी के सभी जिलों का दौरा शुरू करेंगे.

'जब पुलिस आरोपी को पकड़ सकती थी तो फिर एनकाउंटर क्यों...', गाजीपुर मामले पर बोलीं डिंपल यादव