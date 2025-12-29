हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand: अल्मोड़ा में कई दिनों से पानी की लीकेज से हाल बेहाल, जगह-जगह सड़कें टूटी, आवाजाही में मुश्किल

Uttarakhand: अल्मोड़ा में कई दिनों से पानी की लीकेज से हाल बेहाल, जगह-जगह सड़कें टूटी, आवाजाही में मुश्किल

Almora News: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पेयजल की पाइपलाइन में लीकेज से लोगों को खासी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है. लगातार बहते पानी की वजह से लोगों का आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 29 Dec 2025 12:40 PM (IST)
अल्मोड़ा नगर में पेयजल लाइनों से हो रहे लगातार लीकेज ने नगर की सड़कों की हालत खराब कर दी है. कई इलाकों में हर रोज हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है, जिससे न केवल जलसंकट गहराने की आशंका बढ़ रही है, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. 

नगर के प्रमुख इलाके माल रोड सहित कई आंतरिक मार्गों पर लंबे समय से पेयजल पाइप लाइनों में लीकेज की समस्या बनी हुई है. सड़कों पर लगातार बहते पानी से जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, जो दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं. कई बार वाहन चालक फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं. इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है.

पानी की लीकेज से आवाजाही में परेशानी

माल रोड स्थित चौघानपाटा क्षेत्र में पेयजल पाइप लाइन में बने लीकेज के कारण सड़क पर लगातार पानी बह रहा है. वहीं जिला अस्पताल के पास घरों को जोड़ने वाली जल संस्थान की लाइनें भी कई स्थानों पर लीकेज हैं. यहां प्रतिदिन हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जल संस्थान को इस समस्या की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. लीकेज के कारण जहां पानी की बर्बादी हो रही है, वहीं सड़कों की मरम्मत पर भी अतिरिक्त खर्च का खतरा बढ़ गया है.

जेई को निरीक्षण करने के निर्देश

इस संबंध में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नीरज तिवारी का कहना है कि उन्हें फिलहाल पानी लीकेज की कोई सूचना नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि संबंधित जेई से वार्ता कर निरीक्षण कराया जाएगा और लीकेज पाइप लाइनों को जल्द ठीक किया जाएगा. नगरवासियों का कहना है कि पेयजल लाइनों की नियमित जांच कर तत्काल मरम्मत की जाए, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और सड़कों को और अधिक क्षति से बचाया जा सके.  

Published at : 29 Dec 2025 12:40 PM (IST)
