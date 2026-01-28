उत्तर प्रदेश: शहरी परिवहन को मजबूत करेंगी 1225 नई एसी ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे

शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी. इसके साथ ही 16 नगर निगमों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और 15 शहरों में पहले से चल रही इलेक्ट्रिक बसों के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा.

यह फैसला मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई निधि प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक में लिया गया. यह बैठक उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के तहत आयोजित की गई थी. बैठक में शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बसों की खरीद की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव, नगर विकास को सौंपी गई है.

यात्रियों को मिलेगी आधुनिक परिवहन सुविधा

प्रस्ताव के अनुसार नई इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल चल रही 1140 डीजल और सीएनजी बसों की जगह ली जाएंगी. इन बसों का आवंटन शहरों की जरूरत और यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा. इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा भी मिलेगी.

वाराणसी में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की चार्चिंग क्षमता

बैठक में वाराणसी में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता बढ़ाने का भी फैसला लिया गया. इसके अलावा 15 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. इस परियोजना के तहत बसों से होने वाले प्रदूषण में कमी का अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर कार्बन क्रेडिट बेचा जाएगा. इससे होने वाली आय के आधार पर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा और सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा.

272 पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों को मिलेगी मंजूरी

इसके साथ ही 16 नगर निगमों में कुल 272 पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास को मंजूरी दी गई है. इन चार्जिंग स्टेशनों से इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ भविष्य में अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सुविधा मिलेगी. सरकार का मानना है कि इन कदमों से शहरी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी. प्रदूषण घटेगा और लोगों को सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक सफर मिल सकेगा.

