यूपी में मौसम ने ली करवट, नोएडा में हुई बारिश तो तेज हवा चलने के साथ बढ़ी ठंड

उत्तर प्रदेश में रविवार सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य के ज्यादातर जिलों में तडके सुबह ही बारिश और बिजली देखने को मिली है. जिस कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है. वेस्ट यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ मुरादाबाद से लेकर लखनऊ, वाराणसी और बुन्देलखण्ड के कई जिले बारिश की चपेट में है. मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति अब 3 फरवरी तक बनी रहेगी. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान हवाएं 30 से 50 किमी प्रति घंटा चलेंगी.

बारिश और हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान गिरकार 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री औसत पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. कई जिलों में ऊपर भी जा सकता है.

रविवार को कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, वेस्ट यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ और बुंदेलखंड व पूर्वी यूपी में गरज-चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश होगी, कहीं कहीं ये तेज भी हो सकती है. लखनऊ, वाराणसी और आगरा जनपद भी आज बारिश की चपेट में हैं. यह स्थिति अगले दो दिन यानि 3 फरवरी तक बने रहने की उम्मीद है. बीच-बीच में तेज बारिश भी हो सकती है.

तापमान और ठंड का प्रभाव

राज्य का औसत तापमान न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. रात में सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ेगी. हालांकि मौसम विभाग की मानें तो अब शीट लहर और गलन जैसा अनुभव नहीं होगा, लेकिन सर्दी अभी रहेगी. राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री तक जा सकता है. हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से चलेंगी. कई जगह सुबह-शाम कोहरा बन सकता है.

कब तक रहेगी बारिश ?

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 1 फरवरी से 3 फरवरी तक है. ज्यादा असर आज एक फरवरी को देखने को मिलेगा, इसकी चपेट में लगभग पूरा राज्य है. 2 फरवरी को बारिश हल्की होगी, जबकि 3 को मौसम साफ़ होने लगेगा. अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड से निजात मिल जाएगी, सुबह-शाम ठंड अभी कुछ दिन अपना असर दिखाएगी. दिन कुछ ज्यादा गर्म हो सकते हैं.