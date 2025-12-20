यूपी में सर्दी का सितम जारी, 21 जिलों में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

इन दिनों उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्य कड़ाके की ठंड का कहर झेल रहे हैं, लोग ठंड से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय अपना रहे हैं. इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. यानी मौसम विभाग की चेतावनी से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों अभी और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी. प्रदेश के 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी जारी की गई है. वहीं कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य होने की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर देहात के अलावा फतेहपुर, कौशांबी और प्रयागराज में घना कोहरा होने की चेतावनी है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अगले पांच दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कहीं- कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान?

मौसम विभाग ने कहा कि, अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान राज्य में दिन के समय में बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना है और अधिकतम तापमान, सामान्य तापमान से नीचे रहने की संभावना है. इसके अलावा न्यूनतम तापमान में अगले 4-5 दिनों में धीरे-धीरे लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और उसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. यानी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है.

