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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बांदा में 44 के पार पहुंचा तापमान, आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल

यूपी में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, बांदा में 44 के पार पहुंचा तापमान, आगरा से वाराणसी तक बुरा हाल

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड दौर जारी है. बीते 24 घंटों में बांदा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार चला गया है. मौसम विभाग ने आज भी तेज धूप और लू चलने का रेड अलर्ट दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 07:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ना शुरू हो गया है. बीते एक हफ्ते में तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया है. दिन में आसमान से आग बरस रही हैं तो वहीं गर्म हवाओं ने परेशानी हालात और खराब कर दिए हैं. दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई हैं. मौसम विभाग ने आज सोमवार को भी कई जिलों में तेज धूप और हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा. आसमान एकदम साफ़ है और अब सुबह से ही तीखी गर्मी ने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है. दिनभर तेज धूप और पछुआ हवाएं चलने की वजह से गर्मी और भी बढ़ गई हैं. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में दिन में लू चलने की चेतावनी दी है, वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में रातें भी गर्म रहने का अलर्ट जारी किया गया है. 

इन जिलों में लू चलने की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में उष्ण हवाएं चलने का रेड अलर्ट दिया गया है. 23 अप्रैल तक प्रदेशभर में लू का दौर जारी रहेगा. फ़िलहाल लोगों को गर्मी से राहत के आसार नहीं है. 

लखनऊ में भी तेजी से बढ़ा तापमान

राजधानी लखनऊ में आज दिनभर धूप रहने का अनुमान हैं. धूप और गर्म हवाओं की वजह से यहां का पारा 42 डिग्री के पार चला गया हैं वहीं रात में तापमान 23 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. नोएडा-गाजियाबाद में भी आज दिनभर तेज धूप का अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहने का अनुमान है. 

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बांदा में 44 के पार पहुंचा पारा

प्रयागराज, बांदा वाराणसी और बुंदेलखंड के जिलों में सबसे ख़तरनाक हालात है. यहां अधिकत तापमान में 44 डिग्री के पार चला गया हैं. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री के पार चला गया, जो इस सीज़न का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया. वहीं प्रयागराज, झांसी, आगरा और वाराणसी प्रदेश के सबसे गर्म जनपद बने हुए हैं. 

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Published at : 20 Apr 2026 07:03 AM (IST)
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