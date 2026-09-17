गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमानसून की विदाई से पहले UP आज में बारिश, जानें बड़े शहरों का हाल

मानसून की विदाई से पहले UP आज में बारिश, जानें बड़े शहरों का हाल

यूपी में आज कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. दिन में तापमान भी सामान्य से थोड़ा ऊपर जा सकता है. उमस भी महसूस होगी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 17 Sep 2026 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई की ओर है, बावजूद इसके आज प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. जबकि तापमान सामान्य से ऊपर जाएगा.

मौसम विभाग के अनुमान में पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में कुछ जिलों में हल्की या मध्यम बारिश के साथ थंडरशावर का अनुमान है.कहीं भी भारी बारिश नहीं होगी. प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. इसी के साथ मौमस में आर्द्रता सुबह से शाम तक 70 से 90 फीसदी तक उच्च बनी रहेगी दिन में उमस महसूस होगी.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जवानों की याचिका खारिज, अदालत बोली- महामारी खत्म हो गई लेकिन...

प्रमुख शहरों का तापमान 

तापमान की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. यहां आंशिक बादलों के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है.वाराणसी में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यहां भी हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है.प्रयागराज  का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. यहां दिन में बादल छाए रह सकते हैं.

इसी तरह कानपुर में भी अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. गोरखपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यहां भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. उधर वेस्ट यूपी में मेरठ नोएडा में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और न्यूनतम तामपान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यहां आसमान साफ रहेगा.

इन जिलों में हो सकती है बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, कुशीनगर के आसपास इलाकों में बारिश हो सकती है.वेस्ट यूपी के भी कई शहरों में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की संभावना है. 24 घंटों में कई जिलों में  बारिश हुई भी है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन आंशिक बादलों के साथ प्रदेश में बारिश की संभावना है. धीरे-धीरे आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही मानसून की भी विदाई हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में थप्पड़ का खूनी इंतकाम! टीचर की गोली मारकर हत्या

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जवानों की याचिका खारिज, अदालत बोली- महामारी खत्म हो गई लेकिन...
इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जवानों की याचिका खारिज, अदालत बोली- महामारी खत्म हो गई लेकिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिजनौर में थप्पड़ का खूनी इंतकाम! टीचर की गोली मारकर हत्या
बिजनौर में थप्पड़ का खूनी इंतकाम! टीचर की गोली मारकर हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: जापानी इंसेफेलाइटिस से गई 3 साल के मासूम की जान, जांच शुरू
रामपुर: जापानी इंसेफेलाइटिस से गई 3 साल के मासूम की जान, जांच शुरू
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
दिल्ली NCR
दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
Home Tips
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
शिक्षा
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget