मानसून की विदाई से पहले UP आज में बारिश, जानें बड़े शहरों का हाल

उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई की ओर है, बावजूद इसके आज प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. जबकि तापमान सामान्य से ऊपर जाएगा.

मौसम विभाग के अनुमान में पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में कुछ जिलों में हल्की या मध्यम बारिश के साथ थंडरशावर का अनुमान है.कहीं भी भारी बारिश नहीं होगी. प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. इसी के साथ मौमस में आर्द्रता सुबह से शाम तक 70 से 90 फीसदी तक उच्च बनी रहेगी दिन में उमस महसूस होगी.

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प्रमुख शहरों का तापमान

तापमान की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. यहां आंशिक बादलों के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है.वाराणसी में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यहां भी हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है.प्रयागराज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. यहां दिन में बादल छाए रह सकते हैं.

इसी तरह कानपुर में भी अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. गोरखपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यहां भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. उधर वेस्ट यूपी में मेरठ नोएडा में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और न्यूनतम तामपान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यहां आसमान साफ रहेगा.

इन जिलों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, कुशीनगर के आसपास इलाकों में बारिश हो सकती है.वेस्ट यूपी के भी कई शहरों में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की संभावना है. 24 घंटों में कई जिलों में बारिश हुई भी है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन आंशिक बादलों के साथ प्रदेश में बारिश की संभावना है. धीरे-धीरे आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही मानसून की भी विदाई हो जाएगी.

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