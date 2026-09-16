गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिजनौर में थप्पड़ का खूनी इंतकाम! टीचर की गोली मारकर हत्या

बिजनौर में थप्पड़ का खूनी इंतकाम! टीचर की गोली मारकर हत्या

बिजनौर के पूरनपुर गांव में नौशाद अहमद नाम के टीचर की एक शख्स ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written By : सरफराज खान |  Updated at : 16 Sep 2026 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सरकारी टीचर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने थप्पड़ की बेज्जती का बदला लेने के लिए टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर कर सरेंडर कर दिया है. पुलिस ने आरोपी शख्स को दो अवैध तमंचा, सात जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, बिजनौर के पूरनपुर गांव में नौशाद अहमद नाम का सरकारी टीचर स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था. इसी बीच स्कूल से कुछ कदम की दूरी पर गौरव चौधरी ने अवैध तमंचे से टीचर पर तीन राउंड फायरिंग कर दी. जिसमे दो गोली नौशाद के सीने में लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, हत्या के आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है.

सीएम योगी ने बनाया ये प्लान, यूपी में नहीं होगा CJP के कैंपेन्स का असर?

टीचर ने थप्पड़ मारकर किया था बेइज्जत

आरोपी गौरव चौधरी ने पुलिस को बताया कि तालीब नाम का युवक 4 महीने पहले गैर संप्रदाय युवती को बाइक पर घुमा रहा था. जब गौरव ने इसका विरोध किया तो तालीब का दोस्त टीचर नौशाद अहमद ने गौरव को पड़कर कई थप्पड़ जड़कर सरेआम बेइज्जत किया था और जान से मारने की भी धमकी दी थी.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, गौरव को डर था कि तालिब नौशाद दोनों गहरे दोस्त है. लव जिहाद को अंजाम देने में नौशाद की अहम भूमिका नजर आ रही हैं जिसके चलते गौरव ने नौशाद का कत्ल करने की प्लानिंग बना डाली. इसी प्लानिंग के तहत आरोपी गौरव ने नौशाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने गौरव के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

विनोद साहनी हत्याकांड: महोबा में सपा का प्रदर्शन, 5 मांगें रखीं

Published at : 16 Sep 2026 11:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: जापानी इंसेफेलाइटिस से गई 3 साल के मासूम की जान, जांच शुरू
रामपुर: जापानी इंसेफेलाइटिस से गई 3 साल के मासूम की जान, जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में महिला बैंककर्मी से अश्लील चैट पर एक्शन, सपा नेता पर FIR
मथुरा में महिला बैंककर्मी से अश्लील चैट पर एक्शन, सपा नेता पर FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आयुष मलिक धर्मांतरण केस: HC ने कहा- वह ऐसा करने के लिए आजाद है
आयुष मलिक धर्मांतरण केस: HC ने कहा- वह ऐसा करने के लिए आजाद है
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Bharat Ki Baat : योगी vs अखिलेश..'Y फैक्टर' की रेस! | UP Election 2027 | Asaduddin Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
इंडिया
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
Home Tips
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
शिक्षा
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget