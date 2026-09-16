बिजनौर में थप्पड़ का खूनी इंतकाम! टीचर की गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सरकारी टीचर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने थप्पड़ की बेज्जती का बदला लेने के लिए टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर कर सरेंडर कर दिया है. पुलिस ने आरोपी शख्स को दो अवैध तमंचा, सात जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, बिजनौर के पूरनपुर गांव में नौशाद अहमद नाम का सरकारी टीचर स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था. इसी बीच स्कूल से कुछ कदम की दूरी पर गौरव चौधरी ने अवैध तमंचे से टीचर पर तीन राउंड फायरिंग कर दी. जिसमे दो गोली नौशाद के सीने में लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, हत्या के आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है.

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टीचर ने थप्पड़ मारकर किया था बेइज्जत

आरोपी गौरव चौधरी ने पुलिस को बताया कि तालीब नाम का युवक 4 महीने पहले गैर संप्रदाय युवती को बाइक पर घुमा रहा था. जब गौरव ने इसका विरोध किया तो तालीब का दोस्त टीचर नौशाद अहमद ने गौरव को पड़कर कई थप्पड़ जड़कर सरेआम बेइज्जत किया था और जान से मारने की भी धमकी दी थी.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, गौरव को डर था कि तालिब नौशाद दोनों गहरे दोस्त है. लव जिहाद को अंजाम देने में नौशाद की अहम भूमिका नजर आ रही हैं जिसके चलते गौरव ने नौशाद का कत्ल करने की प्लानिंग बना डाली. इसी प्लानिंग के तहत आरोपी गौरव ने नौशाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने गौरव के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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