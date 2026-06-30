उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना सेक्टर-20 पुलिस और सीआरटी की टीम ने मिलकर दिल्ली-NCR में गांजे की सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है.पुलिस ने पांच शातिर तस्करों को रंगे हाथ दबोचा है, जिनके पास से लाखों रुपए का गांजा और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद की गई है.

पुलिस ने आमिर खान, मनोज कुमार, प्रकाश शाह, मोहम्मद फिरोज और पप्पू कुमार नोएडा के पास डीएनडी से गिरफ्तार किया गया है. एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि पुलिस और सीआरटी को लोकल इंटेलिजेंस से पुख्ता जानकारी मिली थी कि उड़ीसा से लाया गया गांजा इस रास्ते से सप्लाई होने वाला है。घेराबंदी कर पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया。आरोपी सभी नोएडा की जेजे कॉलोनियों में रहकर इस काले धंधे को अंजाम दे रहे थे. इस गैंग में नूरी नाम की लेडी डान भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

उड़ीसा से ला रहे थे गांजा

एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि ये गैंग उड़ीसा से अलग-अलग रास्तों और तरीकों से गांजा मंगवाते थे और फिर उसे दिल्ली और पूरे एनसीआर (NCR) के इलाकों में महंगे दामों पर सप्लाई करते थे。पुलिस ने इनके पास से मारुति सुजुकी फ्रोंग्स कार और 21 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए है बरामद किया है.

इनके पीछे लोगों की तलाश जारी

पुलिस ने इन पांचों के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है。 लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उड़ीसा से दिल्ली-NCR तक फैल चुके इस नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन से बड़े सफेदपोश चेहरे शामिल हैं? पुलिस अब फरार महिला नूरी और इस गैंग के अन्य संपर्कों को खंगालने में जुटी है. जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दवा किया जा रहा है. जबकि [पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के गोरखधंधे में शामिल लोगों में हडकंप मचा हुआ है.

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