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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बारिश का दौर जारी, आज आगरा समेत 11 जिलों में अलर्ट

यूपी में बारिश का दौर जारी, आज आगरा समेत 11 जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी हैं. मौसम विभाग ने आज आगरा समेत प्रदेश के 11 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Sep 2026 07:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मानसून का क़हर थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. जबकि 11 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. 

यूपी में अब बारिश की वजह से हालात भी ख़राब होने लगे हैं. प्रदेश की ज़्यादातर नदियां उफान पर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा हैं. मीरजापुर, प्रयागराज, सोनभद्र और चित्रकूट व आसपास के क्षेत्र में निचले इलाकों में पानी भर गया है. गंगा, यमुना, मंदाकिनी समेत तमाम नदियां खतरे के निशान के क़रीब पहुँच गई हैं. 

यूपी में 3 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर बन रहे मज़बूत मानसूनी सिस्टम की वजह से प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ हैं. आज इसका असर बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में ख़ासतौर से देखने को मिलेगा. जबकि पूर्वांचल के जिलों में हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. 5 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. 6 सितंबर से फिर पूर्वांचल के जिलों में मानसून फिर एक्टिव होगा.

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आगरा समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा और चित्रकूट में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ललितपुर में आज लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. वहीं मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया में भी लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी. 

इन जिलों में भी आज जमकर होगी बारिश

अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और फ़तेहपुर में अनेक जगहों पर बारिश और वज्रपात का अनुमान हैं. इसके अलावा, राजधानी लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, सँभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बागपत और बुलंदशहर में आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. 

शाहजहांपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाज़ीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में आज एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 03 Sep 2026 07:40 AM (IST)
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