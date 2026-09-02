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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम के बाद अब कृष्ण के सहारे BJP! मथुरा को CM योगी देंगे ये तोहफा

राम के बाद अब कृष्ण के सहारे BJP! मथुरा को CM योगी देंगे ये तोहफा

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार (3 सितंबर) से मथुरा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे ब्रज क्षेत्र को 977 करोड़ रुपये की सौगात देंगे. साथ ही परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

Written By : विवेक राय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 09:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बड़ा दांव खेल दिया है. सीएम योगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज क्षेत्र को 977 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ 540 करोड़ की 57 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. वहीं 437 करोड़ की 167 नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. सीएम योगी 3 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे. इस दौरान वे श्री स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे.

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पीएम-सीएम आवास के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास और सीएम आवास के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे. इस दौरान सीएम संतों से मुलाकात भी करेंगे. साथ ही वे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराएंगे. इसके अलावा सीएम ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे.

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 'कान्हा भक्ति स्तम्भ मार्ग' का भ्रमण और अवलोकन करेंगे. वहीं दौरे के दूसरे दिन 4 सितंबर को सीएम श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन-पूजन और गो पूजन करेंगे. सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर मथुरा में तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

राम के बाद अब कृष्ण पर बीजेपी का फोकस

पिछले 2017 के चुनाव में ‘राम’ के बाद अब 2027 के रण में बीजेपी का ‘कृष्ण’ पर फोकस दिख रहा है. पिछले दो महीने से CM योगी लगातार कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रहे हैं. इस बीच वे जन्माष्टमी पर दो दिन के दौरे पर मथुरा में रहेंगे. मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वे जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे.

बता दें कि 2027 विधानसभा के चुनाव में कृष्ण जन्मभूमि बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है. बीजेपी राम के बाद अब कृष्ण के सहारे सियासी नैरेटिव तैयार कर रही है. सीएम योगी चुनाव से पहले अलग-अलग दांव-पेंच चलने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी भी चुनाव में अपनी जीत को लेकर जमकर मेहनत में जुटी हुई है.

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Published at : 02 Sep 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS YOGI ADITYANATH
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