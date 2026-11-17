उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने आज 17 नवंबर को एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 13,58,68,905 मतदाताओं को नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में पहले से 18.84 लाख नए मतदाता बढ़े हैं. इस ड्राफ्ट लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपके पास अब भी अपना नाम जुड़वाने का मौका है.

चुनाव आयोग ने आज प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इसके साथ ही आज से ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर अभियान भी शुरु हो गया है. इस प्रक्रिया के तहत पात्र वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाने, हटाने और त्रुटियों में सुधार कर सकेंगे. ये पूरी प्रक्रिया अगले एक महीने तक चलेगी.

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लिस्ट में ऐसे शामिल करवाएं अपना नाम

ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आज से वोटरों के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से पात्र मतदाता अपने नाम लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं. ये प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी.

यदि आपका नाम इस सूची में शामिल नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म-6 जमा करना होगा और उसमें मांगी की जानकारी व संबंधित दस्तावेज दें.

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

- एसएसआर के दौरान सभी फार्म अपने बूथ लेवल अधिकारी से फॉर्म-6 लिया जा सकता है या फिर इसे चुनाव आयोग के पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

- इसके साथ पासपोर्ट साइज की फोटो, जन्मतिथि और सामान्य निवास प्रमाण से जुड़े दस्तावेज़ देने होंगे.

- पात्र वोटर भरा हुआ फॉर्म-6 अपने पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं

- पदाभिहित स्थल पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं

- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं

- तहसील के तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं

- फॉर्म-6 जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है. इस फॉर्म की जाँच के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा.

एसएसआर प्रक्रिया के दौरान सभी दिए गए दावे और आपत्तियों को 28 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद चार जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.