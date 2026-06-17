काशी की हजार साल पुरानी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर! चस्पा किया गया नोटिस, इलाके में हलचल

काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है. इसके तहत एक संवेदनशील कार्रवाई की तैयारी चल रही है. सूत्रों के अनुसार, चंदौली से वाराणसी आते समय प्रमुख मार्ग पर स्थित करीब हजार साल पुरानी मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, न्यायालय के आदेश पर जारी नोटिस में साफ लिखा है कि मस्जिद विकास कार्य में बाधा बन रही है. इसमें 20 जून तक सभी सामान और वस्तुएं हटा लेने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद 20 जून के बाद किसी भी समय ध्वस्तीकरण (बुलडोजर) की कार्रवाई की जा सकती है.

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2 जून को भी हुई थी कार्रवाई

इससे पहले 2 जून को काशी रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ धार्मिक स्थलों और मजारों को न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया गया था. अब इस नई मस्जिद पर संभावित कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है. रेलवे प्रशासन का कहना है कि काशी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन बनाने के लिए अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है. इस पूरे अभियान में न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है.

मस्जिद पर नोटिस चस्पा होने की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में चिंता देखी जा रही है, जबकि विकास कार्यों के समर्थन में भी कुछ लोग इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं. रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी और किसी भी तरह का विवाद या तनाव नहीं होने दिया जाएगा. वाराणसी में हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा घाटों के विकास और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत कई अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. काशी रेलवे स्टेशन का यह विस्तारीकरण भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

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