यूपी में SIR के बाद टॉप 10 मुस्लिम बहुल जिलों में इतने फीसद कम हो गए वोट, आंकड़े कर देंगे हैरान

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण के ड्राफ्ट में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए है. एसआईआर प्रक्रिया में यूपी में करीब 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं. आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी दूसरे जनपदों के बराबर ही वोट कटे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से करीब 19.26% मुस्लिम आबादी है. जबकि प्रदेश के दस जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 33% से 50% तक रहती हैं. इन सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत-हार तय करते हैं. इनमें रामपुर जनपद में सबसे ज्यादा 50.57% मुस्लिम हैं.

मुस्लिम बहुल जिलों में इतने फीसद कटे वोट

रामपुर समेत प्रदेश के टॉप दस मुस्लिम आबादी वाले जिलों में मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ और बहराइच जैसे नाम शामिल हैं. एसआईआर के ड्राफ्ट के आंकड़ों के मुताबिक इन दस जिलों में भी औसतन 18.75% वोटरों की संख्या में गिरावट आई हैं. जो पूरे राज्य के आंकड़े (18.70%) के लगभग बराबर ही है.

इसका मतलब साफ है कि पूरे राज्य में औसतन जितने फीसद मतदाताओं के नाम एसआईआर में कटे हैं मुस्लिम बहुल राज्य में भी उनकी संख्या लगभग उतनी ही है. आईए एक नजर इन टॉप 10 मुस्लिम बहुल जिलों में मुस्लिम की संख्या और एसआईआर में कटने वोटरों पर डाल लेते हैं.

टॉप-10 मुस्लिम बहुल जिलों के आंकड़े

1- रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा 50.57% फीसद है. यहां एसआईआर प्रक्रिया में 18.29% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए.

2- मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर की कुल आबादी 47.12% है. इस जिले में 15.76% वोटरों के नाम कम हुए

3- बिजनौर में मुस्लिम की आबादी 43.04% है और 15.53% वोटरों के नाम यहां कट गए

4- सहारनपुर में 41.95% मुस्लिम आबादी रहती है. इस जनपद में 16.73% वोट कम हुए

5- मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी 41.40% है इस जिले में 16.29% वोट कम हुए.

6- अमरोहा जिले में करीब 40.78% मुस्लिम आबादी हैं, यहां एसआईआर प्रक्रिया में यहां 13.22% वोट कम हो गए.

7- बलरामपुर जिले में 37.51% आबादी है यहां 25.98% वोट कम हुए

8-बरेली जिले में 34.54% मुस्लिम आबादी रहती है. यहा 20.99% वोट कटे हैं

9- मेरठ में करीब 34.43% मुस्लिम आबादी है. यहां एसआईआर में 24.65% वोट कटे.

10- बहराइच में 33.53% आबादी है, इस जिले में 20.44% वोट कम हुए हैं.

इन जिलों में सबसे ज्यादा कटे वोटरों के नाम

मुस्लिम बहुल जिलों के अलावा यूपी के जिन जिलों में सबसे ज्यादा एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटे हैं. उनमें सबसे ऊपर राजधानी लखनऊ का नाम है. इस जिले में मतदाता सूची से क़रीब 30% फ़ीसद वोट हटाए गए. वहीं गाजियाबाद में 28.83%, कानपुर में 25.50%, मेरठ में 24.65%, प्रयागराज 24.64%, गौतम बुद्ध नगर 23.98%, आगरा 23.25%, हापुड़ 22.30% और शाहजहांपुर में 21.76% वोट कम हुए.

