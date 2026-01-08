उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्ध नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नई फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का आलेख्य (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया है. इस बार मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान के तहत जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों नोएडा, दादरी और जेवर से लगभग 4.47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

गौतमबुद्ध नगर के तीन विधानसभा क्षेत्रों नोएडा, दादरी और जेवर में चलाए गए, इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या में करीब 24% की गिरावट दर्ज की गई है.

पुनरीक्षण से पहले कुल 18,65,673 मतदाता के नाम थे. वहीं ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अब कुल 14,18,202 मतदाता शेष रह गए हैं. प्रशासन के अनुसार, यह नाम ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) श्रेणी के तहत हटाए गए हैं, ताकि आगामी चुनावों के लिए एक पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके.

यह रहें पुनरीक्षण अभियान के बाद मुख्य आंकड़े

श्रेणी पुनरीक्षण से पूर्व ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद पुरुष मतदाता 10,26,659 7,79,821 महिला मतदाता 8,38,936 6,38,327 थर्ड जेंडर 78 54 कुल मतदाता 18,65,673 14,18,202

पुनरीक्षण के बाद मतदान केंद्र की संख्या में इजाफा

पुनरीक्षण के बाद भले ही मतदाताओं की संख्या कम हुई है, लेकिन मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सुविधाओं में इजाफा किया गया है. वहीं मतदान केंद्र 642 से बढ़ाकर 743 कर दिए गए हैं और मतदेय स्थल की संख्या 1,868 से बढ़ाकर 2,024 हो गई है. प्रशासन ने खास तौर पर हाई-राइज सोसायटियों में नए बूथ स्थापित किए हैं, ताकि निवासियों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े.

26 फरवरी तक स्वीकार की जाएंगी आपत्तियां

जिले के 1.76 लाख मतदाता अभी अनमैप्ड श्रेणी में हैं. इनके डेटा मिलान के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही है. वहीं दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी और सुनवाई प्रक्रिया जिसमें यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या कोई सुधार कराना है, तो वे बीएलओ (BLO) या पंजीकरण अधिकारी के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं. अंतिम प्रकाशन सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. जिसमें आप अपना नाम voters.eci.gov.in पोर्टल पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं.