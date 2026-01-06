मुजफ्फरनगर SIR सूची से हट जाएंगे 3.44 लाख नाम, 2.59 लाख मतदाताओं के नहीं अपलोड हो पाए फॉर्म

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज मंगलवार (6 जनवरी, 2026) को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई. इसी कड़ी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुजफ्फरनगर से 3.44 लाख नाम हट जाएंगे. अब तक 83.69 प्रतिशत मतदाताओं का SIR पूर्ण हो चुका है, 85 हजार मतदाता या तो मृत पाए गए या डुप्लीकेट पाए गए हैं.

इसके अलावा 2.59 लाख मतदाताओं का SIR फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया है. इस लिहाज से लगभग 3.44 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने तय हैं. मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभाओं में लगभग 21,12,586 मतदाता हैं, SIR अभियान के दौरान अभी तक 57261 मृत पाए गए 27782 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. सीईओ के मुताबिक, इसमें 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता शामिल हैं. पिछले साल 27 अक्टूबर की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे. ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को गिनती के दौरान शामिल नहीं किया जा सका है.

6 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकेगी आपत्ति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक दर्ज करायी जा सकेंगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान लोग सूची में नाम शामिल करने, सुधार करने या आपत्ति करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

प्रदेश में 46.23 लाख वोटर्स पाए गए मृत

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, प्रदेश में 46.23 लाख मतदाता (2.99 प्रतिशत) मृत पाए गए, जबकि 2.57 करोड़ मतदाता (14.06 प्रतिशत) या तो स्थायी रूप से बाहर चले गये थे या एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे. वहीं, 25.47 लाख अन्य मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया.

