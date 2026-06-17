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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडTMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल

TMC- शिवसेना UBT की तरह सपा में भी टूट! रामगोपाल यादव ने BJP हाईकमान को सौंपी चिट्ठी? इस नेता के दावे से सियासी हलचल

UP Politics News: ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है. राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है. राजभर ने कहा कि पूरी सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 17 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर हलचल मचा दिया है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी (सपा) में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है. 

राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी. राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है. खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है. शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है.”

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पूरी सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार: ओमप्रकाश राजभर

उन्होंने आगे लिखा, “महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है.” राजभर के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर सपा में विभाजन होता है तो विपक्षी महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंच सकता है.

सपा पर घोटालों का आरोप ओमप्रकाश राजभर ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मास्टरमाइंड को पूरा प्रदेश जानता है. उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से सपा नेतृत्व परेशान है, जिसके चलते पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है. राजभर, जो वर्तमान में भाजपा नीत एनडीए सरकार में मंत्री हैं, लंबे समय से सपा पर हमले बोलते रहे हैं. उन्होंने पहले भी अखिलेश यादव की पार्टी पर कई मौकों पर निशाना साधा है.

रामगोपाल पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं राजभर

राजभर के बयान के बाद यूपी की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है. सपा की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी इसे राजभर की साधारण राजनीतिक रणनीति मान रही है.

राजभर पहले भी रामगोपाल यादव पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. प्रतीक यादव के निधन के बाद उन्होंने दावा किया था कि रामगोपाल, अपर्णा के घर तक नहीं गए थे. 

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Published at : 17 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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