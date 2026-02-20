अखिलेश यादव के बयान से चढ़ा सियासी पारा, 'आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों- केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया. उनके इस दावे से राज्य का सियासी पारा बढ़ना तय है.

प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों और उनके साथ प्रशासन एवं पुलिस की कहासुनी के मामले में कन्नौज सांसद ने पूछा है कि आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर सजा नहीं दिला पा रहे हैं.

सपा चीफ ने कहा कि हमारे बटुकों का अपमान हुआ है. जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, उनको पाप लगेगा. वह पापी कहलाएंगे. आखिर सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं. आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं. अगर दो दिन सजा नहीं पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान. तो क्या हमारे डिप्टी सीएम धरना देने जापान जाएंगे.

रायबरेली पहुंचे सपा चीफ ने फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर कहा, 'भाजपा ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है. पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौनसी फिल्म बनाई थी, जो समाज ईमानदार है उसे क्या कहा जा रहा था. अब इन्होंन यह कर दिया.'