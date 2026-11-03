यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, CM योगी का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के मद्देनजर शासन से लेकर थानों तक के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला लिया. इसके साथ ही उन्होंने अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सीएम योगी ने कहा, ''उल्लास-उमंग के पर्वों में कोई अप्रिय घटना न हो. सौहार्द और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उत्सव के उल्लास को उपद्रव में बदलने की साजिश कतई बर्दाश्त नहीं होगी. अराजक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई की जाएगी.'' इसके साथ ही बाजारों में 24×7 पुलिस निगरानी, खुले स्थानों पर पटाखा बिक्री और प्रदेश भर में निर्बाध बिजली-पानी की आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं.

सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखते हुए अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने अथवा शरारतपूर्ण बयानबाजी से माहौल बिगाड़ने वालों पर त्वरित और प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. श्री अयोध्या धाम में आगामी 07 नवंबर को आयोजित होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है.