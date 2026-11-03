दीपोत्सव के लिए तैयार हो रही अयोध्या, भक्ति और तकनीक का दिखेगा संगम

प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार हो रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित होने वाले 10वें दीपोत्सव को खास बनाने के लिए रामनगरी को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग में सजाया जा रहा है. इस बार दीपोत्सव में रामायण की झलक हर तरफ देखने को मिलेगी. शहर में 13 थीमेटिक प्रवेश द्वार और 20 सेल्फी प्वाइंट तैयार किए जा रहे हैं. इन पर रामायण के अलग-अलग प्रसंगों, चौपाइयों और प्रभु श्रीराम के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण दृश्यों को दिखाया जाएगा. वहीं, घाटों पर दीपों की श्रृंखला सजाने के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स भी पूरी तैयारी में जुट गए हैं.

दीपोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं. एक तरफ अयोध्या के प्रवेश मार्गों और प्रमुख स्थलों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राम की पैड़ी सहित अलग-अलग घाटों पर दीप सज्जा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस आयोजन में श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.

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रामायण की थीम पर तैयार हो रहे 13 प्रवेश द्वार

दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत रामायण के प्रसंगों से सजे प्रवेश द्वारों के जरिए किया जाएगा. इस बार कुल 13 थीमेटिक एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं. इनमें तीन प्रवेश द्वार हाईवे से आने वाले रास्तों पर और दस राम की पैड़ी पर स्थापित किए जा रहे हैं.

इन प्रवेश द्वारों पर रामायण की चौपाइयां अंकित की जा रही हैं. इनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के जीवन और उनकी लीलाओं से जोड़ना है. इन गेटों को 3D थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिससे ये दूर से ही आकर्षण का केंद्र बनेंगे. रामनगरी में प्रवेश करते ही लोगों को दीपोत्सव के साथ रामायण की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी.

20 सेल्फी प्वाइंट पर दिखेंगे रामायण के खास प्रसंग

दीपोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 20 सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जा रहे हैं. इनमें दस रामकथा मार्ग पर और बाकी दस लता चौक से राम की पैड़ी तक लगाए जा रहे हैं. इन सभी सेल्फी प्वाइंट की थीम रामायण के अलग-अलग प्रसंगों पर आधारित है.

इनमें महर्षि वाल्मीकि आश्रम, श्रीराम का धनुष भंग, श्रीराम-सीता विवाह, शबरी की भक्ति, श्रीराम-भरत मिलाप, जटायु को प्रभु श्रीराम का अंतिम स्नेह और श्रीराम-निषादराज मिलन जैसे प्रसंग देखने को मिलेंगे.

इसके अलावा लता चौक से राम की पैड़ी तक बनने वाले सेल्फी प्वाइंट रामायण के सातों कांड पर आधारित होंगे. इन संरचनाओं को खास तौर पर धनुष के आकार में तैयार किया जा रहा है. इससे भगवान श्रीराम के प्रतीक और अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाया जाएगा.

इन सेल्फी प्वाइंट पर सुमेरु पर्वत लेकर उड़ते हनुमान, अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट, लंका दहन, रावण वध और माता सीता की अग्नि परीक्षा जैसे दृश्य भी देखने को मिलेंगे. इसके साथ ही वर्षा से श्रीराम की रक्षा करते हनुमान, श्रीराम-लक्ष्मण को कंधे पर लेकर उड़ते हनुमान, जटायु से वार्तालाप और केवट मिलन जैसे प्रसंग भी प्रदर्शित किए जाएंगे.

डिजिटल आकर्षण के साथ दिखेगी पारंपरिक भक्ति

इन थीमेटिक इंस्टॉलेशन के जरिए दीपोत्सव में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक आस्था का संगम देखने को मिलेगा. श्रद्धालु इन आकर्षक संरचनाओं के साथ तस्वीरें लेकर अपनी यादों को संजो सकेंगे. खास बात यह है कि इन सभी कलाकृतियों को रामायण के प्रसंगों से जोड़कर तैयार किया जा रहा है, ताकि अयोध्या आने वाले लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव भी मिल सके.

योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. दीपोत्सव के दौरान तैयार किए जा रहे ये प्रवेश द्वार और सेल्फी प्वाइंट भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं.

25 बसों से दीपोत्सव स्थल पहुंचेंगे अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स

दीपोत्सव को भव्य बनाने में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्सों की भी अहम भूमिका रहने वाली है. विश्वविद्यालय के युवा बुधवार सुबह आठ बजे से 25 बसों के जरिए दीपोत्सव स्थल के लिए रवाना होंगे. वहां पहुंचने के बाद वॉलंटियर्स अलग-अलग घाटों पर दीये बिछाने और दीप सज्जा का काम संभालेंगे.

विश्वविद्यालय की ओर से वॉलंटियर्सों के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कुलपति ने अपने संदेश में कहा कि युवा वॉलंटियर्स इस महापर्व की सबसे मजबूत कड़ी हैं. जब वे घाटों पर दीपों की श्रृंखला सजाएंगे, तो प्रत्येक दीप में उनकी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण की झलक दिखाई देगी. उन्हें विश्वास है कि वॉलंटियर्स अपनी मेहनत और सेवाभाव से एक बार फिर विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और इस ऐतिहासिक आयोजन को गौरवपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.

25 बसों के लिए तय किए गए अलग-अलग रूट

वॉलंटियर्सों को दीपोत्सव स्थल तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय ने यातायात की व्यवस्था भी कर ली है. यातायात समिति के समन्वयक प्रो. अनूप कुमार के निर्देशन में 25 बसों के लिए अलग-अलग रूट और समय-सारिणी निर्धारित की गई है.

इसका उद्देश्य सभी वॉलंटियर्सों को सुरक्षित और समय से उनके निर्धारित घाटों तक पहुंचाना है. विश्वविद्यालय की ओर से संबंधित वॉलंटियर्सों और नोडल अधिकारियों को समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

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आईडी कार्ड के साथ पहुंचने के निर्देश

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी वॉलंटियर्सों को अपना परिचय-पत्र यानी आईडी कार्ड साथ रखने को कहा है. इसके अलावा उन्हें निर्धारित समय पर पहुंचने और अनुशासन के साथ बसों में अपनी जगह लेने के निर्देश दिए गए हैं. घाटों पर पहुंचने के बाद वॉलंटियर्स अपने निर्धारित स्थानों पर दीप सज्जा की जिम्मेदारी संभालेंगे.