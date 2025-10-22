हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ और प्रयागराज की घटनाओं पर मायावती ने जताई चिंता, सख्त कार्रवाई की मांग

लखनऊ और प्रयागराज की घटनाओं पर मायावती ने जताई चिंता, सख्त कार्रवाई की मांग

UP News: लखनऊ और प्रयागराज की घटनाओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जाहिर की है. मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Oct 2025 09:05 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ की घटनाओं पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चिंता जाहिर की है. साथ ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार से सख्त से सख्त कार्रवाई किये जाने की मांग पूर्व सीएम मायावती ने की है. 

मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "यू.पी. के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज अन्तर्गत मुण्डेरा चुंगी के पास दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी में एक दलित व्यक्ति की नृशंस हत्या की घटना तथा राजधानी लखनऊ में पेशाब आदि जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चा में हैं."

अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग

मायवती ने कहा, "उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति-निन्दनीय व चिन्तनीय." मायावती ने कहा "ऐसे बेलगाम हो रहे आपराधिक, अराजक व सामंती तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकारें सख़्त कार्रवाई करके अपने-अपने राज्यों में क़ानून के राज को ज़रूर स्थापित करें, ताकि इस प्रकार की शर्मनाक व हिंसक घटनाओं की बढ़ती प्रवृति पर रोक लग सके अर्थात् जनहित में क़ानून का सख़्ती से अनुपालन ज़रूरी."

मायावती के ट्वीट पर आया पुलिस का जवाब

वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्स पोस्ट पर लखनऊ पुलिस और डीसीपी सिटी प्रयागराज की तरफ से बयान जारी किया गया है. लखनऊ पुलिस के अनुसार, "प्रकरण में थाना काकोरी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है."

मारपीट में एक शख्स की इलाज के दौरान मौत

वहीं, डीसीपी सिटी प्रयागराज के मुताबिक, "दिनांक 21.10.2025 को थाना धूमनगंज अंतर्गत मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 01 व्यक्ति के सिर पर चोट लग जाने से वह घायल हो गया. घायल को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई."

पुलिस के मुताबिक, "प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 342/2025 पंजीकृत किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया है. शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की की जाएगी. मौके पर कानून प्रदेश व्यवस्था की स्थिति सामान्य है."

Published at : 22 Oct 2025 09:04 PM (IST)
MAYAWATI UP NEWS
