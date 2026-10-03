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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP से बागी हुए MLC प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी सपा में शामिल, अखिलेश ने बनाया उम्मीदवार

BJP से बागी हुए MLC प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी सपा में शामिल, अखिलेश ने बनाया उम्मीदवार

डॉ संजयन त्रिपाठी ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय ही नामांकन कर दिया था. लेकिन आज सपा ने उन्हें समर्थन देकर बीजेपी को झटका दिया है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने जा रहे MLC चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है. गोरखपुर-फैजाबाद से स्नातक MLC उम्मदीवार डॉ संजयन त्रिपाठी ने सपा ज्वाइन कर ली है. इसके अलावा डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने भी सपा की सदस्यता ली हिया. उन्हें शिक्षक MLC उम्मीदवार घोषित किया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता में इसकी घोषणा की.

डॉ संजयन त्रिपाठी ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय ही नामांकन कर दिया था. लेकिन आज सपा ने उन्हें समर्थन देकर बीजेपी को झटका दिया है.

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सपा ने बदले प्रत्याशी 

इससे पहले सपा ने गोरखपुर-फैजाबाद से कमलेश यादव की जगह डॉ संजयन त्रिपाठी और आगरा से राम प्रकाश गुप्ता की जगह आकाश अग्रवाल को अब नया उम्मीदवार बनाया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसको लेकर लखनऊ में प्रेसवार्ता कर रहे हैं. उन्होंने दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई. राज्यसभा चुनाव की तरह ही अखिलेश यादव ने इस दांव से सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका दिया है.

डॉ संजयन ने हटा दिया था बीजेपी का झंडा 

इससे पहले जब डॉ संजयन त्रिपाठी ने टिकट कटने के बाद नाराजगी जताई थी और पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का झंडा भी अपनी गाड़ी से उतारकर फेंक दिया था. यही नहीं उन्होंने बागी रुख अपनाते हुए निर्दलीय नामांकन भी करवा दिया था. अब उनके सपा में जाने के बाद बीजेपी का गणित गड़बड़ा गया है.  जबकि अभी तक उसके उम्मीदवारों की जीत आसान मानी जा रही थी.

उधर इस मामले में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह राज्यसभा चुनाव में अचानक कॉर्पोरेट उम्मीदवार को उतारकर झटका दिया था ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी के बागियों को अपना चुनाव चिन्ह देकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब देखना होगा बीजेपी इस दांव से कैसे निपटेगी.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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