हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मदरसों पर ATS की नजर, दिल्ली आतंकी धमाके के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

यूपी में मदरसों पर ATS की नजर, दिल्ली आतंकी धमाके के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

UP Madrasa News: चित्रकूट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रताप का कहना है कि जनपद में चार मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन पर पूरी नजर रखी जा रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली धमाके के बाद योगी सरकार ने यूपी में मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत यहां के मौलाना और छात्रों का पूरा ब्योरा मांगा गया है. इसी क्रम में एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने लेटर जारी करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से मदरसों को लेकर जानकारी मांगी है. जिस पर चित्रकूट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रताप ने जवाब दिया है. 

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने एटीएस को चित्रकूट में चल रहे मदरसों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 4 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं. ये मदरसे शहर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में संचालित हैं. जिन पर विभाग के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही हैं.

उन्होंने बताया कि चित्रकूट में मदरसा इस्लामिया स्कूल मादरेवाह, मदरसा बीबी नूरिया बेगम अरबिया अहले सुन्नत, मदरसा दारुल उलूम महबूबिया और मदरसा गुलशने मंसूर इस्लामिया चार मदरसे चल रहे हैं. ये सभी संचालित मदरसे मऊ तहसील और राजापुर तहसील में संचालित हैं. 

जिला अधिकारी ने दिया एटीएस को जवाब

महेंद्र प्रताप ने कहा कि अगर चित्रकूट में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से उन पर करवाई की जाएगी. मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की जानकारी विभाग के पास आ गई है और सभी गतिविधियों में नजर रखी जा रही है. विभाग के द्वारा लगातार मदरसों पर नजर रखी जा रही है, हम अक्सर भ्रमण करते रहते हैं ताकि अवैध गतिविधियों में संलिप्त मौलवियों पर नजर बनी रहे.

योगी सरकार ने दिए मदरसों की जांच के आदेश

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में योगी सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के उद्देश्य से नया प्रोटोकॉल लागू किया है, जिसके तहत प्रदेश में चल रहे सभी मान्यता प्राप्त और ग़ैर मान्यता प्राप्त मदरसे और यहां काम करने वाले शिक्षक, स्टाफ की जानकारी मांगी गई है. जिसमें शिक्षकों की पृष्ठभूमि से लेकर उनका स्थायी पता व अन्य पहचान पत्र देने के निर्देश दिए हैं, 

मदरसों में पढ़ने वाले छात्र का भी पूरा विवरण और मोबाइल नंबर सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों अब तमाम बातों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है. सरकार ने साफ़ निर्देश दिया है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने-जाने वालों की पहचान व क्रास चेकिंग होना जरूरी है. ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.  

Air Pollution in Varanasi: वाराणसी में सर्दी के साथ हवा का प्रदूषण बना बड़ी चुनौती, शहरी क्षेत्रों में बढ़ा धुंध और धुएं का साया 

Published at : 19 Nov 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Chitrakoot News UP NEWS UP Madrasa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
धर्म को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
'BJP का लठैत बना चुनाव आयोग', बिहार के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
धर्म को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह से वायरल स्पीच
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget