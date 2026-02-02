हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा के संपर्क में अलंकार अग्निहोत्री', बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर ओम प्रकाश राजभर का दावा

'सपा के संपर्क में अलंकार अग्निहोत्री', बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर ओम प्रकाश राजभर का दावा

Varanasi News: वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि वे कैसे कह रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री सपा के टच में थे तो ओम प्रकाश राजभर ने भड़कते हुए कहा कि माता प्रसाद पांडे से किसने बात की थी.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 02 Feb 2026 01:32 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर कैबिनेट मंत्री ने ओमप्रकाश राजभर ने चौंकाने वाला बयान दिया है. राजभर के मुताबिक PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी के टच में थे. उन्होंने यह बयान आज वाराणसी में पत्रकारों के सवालों के जबाब में दिया. यही नहीं वे पत्रकारों के सवालों पर भड़क भी गए.

वाराणसी पहुंचे राजभर से जब पूछा गया कि वे कैसे कह रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री सपा के टच में थे तो ओम प्रकाश राजभर ने भड़कते हुए कहा, “माता प्रसाद पांडे से किसने बात की थी, आप लोग पहले पता कीजिए, फिर बात कीजिए.” और उठकर चले गए. इससे पहले ओमप्रकाश राजभर ने अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की वजह को उनके राजनीति में आने के संकेत बताया, इसी पर पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसे पता. इसी बात पर पर कैबिनेट मंत्री भड़क गए थे.

इस्तीफे से चर्चा में आए थे अलंकार अग्निहोत्री

बता दें कि प्रदेश की सियासत और ब्यूरोक्रेसी में अलंकार अग्निहोत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके इस्तीफे के साथ चर्चा में आए थे. उन्होंने UGC कानून और प्रयागराज में शंकराचार्य व उनके शिष्यों के साथ पुलिस-प्रशासन की अभद्रता से आजिज आकर इस्तीफा देने का आरोप लगाया था. यही नहीं अलंकार ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार पर सरकार खामोश है. जिस पर शासन ने उन्हें निलंबित कर जांच बैठा दी है. लेकिन अंलकार अग्निहोत्री लगातार बयानबाजी अलग-अलग जाकर कर रहे हैं.

राजनीतिक घोषणा अभी नहीं की

हालांकि जिस तेवर के साथ अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने अभी तक कोई राजनैतिक दल या खुद बनाने की कोई बात नहीं स्वीकारी है. जबकि बीते दिन उन्होंने वाराणसी पहुंचकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद भी लिया था. अलंकार अग्निहोत्री के कदम को लेकर राजनीतिक रूप से आलोचना भी हो रही है. बीजेपी व कई और पार्टी के नेताओं ने उनके कदम को गलत बताया था.

Published at : 02 Feb 2026 01:32 PM (IST)
