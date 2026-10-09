कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, बताया- गरीबों का 'मसीहा'

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का आज महापरिनिर्वाण दिवस है. इस अवसर पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने देश में जाति के आधार पर पछाड़े गए तबकों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया. उन्हीं की वजह से वो ख़ुद यूपी जैसे बड़े राज्य की चार बार मुख्यमंत्री बनीं.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी श्रद्धांजलि

बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कांशीराम को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- 'देश में जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व पछाड़े गये ख़ासकर ’बहुजन समाज’ के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य कमज़ोर तबक़ों आदि को उनके वोट की ताक़त के माध्यम से सत्ता की मास्टर चाबी देकर उन्हें शोषित से शासक वर्ग बनाने हेतु इनके मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान के रुके एवं बिखरे हुये कारवाँ को आगे मंज़िल तक पहुँचाने के लिये बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित.

मान्यवर श्री कांशीराम जी के मिशनरी संकल्प का ही यह सुखद परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में मेरे नेतृत्व में बीएसपी की चार बार सरकार बनी और इसके माध्यम से ’सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति’ के ऐतिहासिक कार्य करके ’बहुजन समाज’ में समय-समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी ख़ासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायणा गुरु, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज व बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर आदि के समता व समानता के हक़ के लिये उनके अतुलनीय संघर्ष व बहुमूल्य योगदान को ज़मीनी स्तर पर उतारकर संविधान के पवित्र मंशा की पूर्ति की गयी.

यही नहीं बल्कि इन महापुरुषों की प्रेरणा से, यूपी में सर्वसमाज के हित में अपराध नियंत्रण व क़ानून व्यवस्था के मामलों में क़ानून द्वारा क़ानून का राज क़ायम करके तथा जनहित, जनकल्याण एवं विकास के मामलों में भी, बेहतरीन सरकार देकर मान्यवर श्री कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि व श्रद्धा-सुमन अर्पित किया गया.

बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज के दिन अलग-अलग जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज कांशीराम की प्रतिमा को फूल चढ़ाने और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में शामिल होंगी.

यूपी में 9 अक्टूबर को कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप, IMD ने दिया अपडेट



