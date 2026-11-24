उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी की सियासत में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं. बीजेपी के पुराने और जमीनी नेताओं में शुमार भादर ब्लॉक प्रमुख एवं ब्लॉक प्रमुख संघ के अमेठी अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भगवा खेमे को बड़ा झटका दिया है.

करीब 31 वर्षों तक बीजेपी में सक्रिय राजनीति करने वाले प्रवीण सिंह अब 26 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का दामन थामने जा रहे हैं. उनके सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहेंगे. प्रवीण सिंह ने अपने साथ बीजेपी सहित अन्य दलों के करीब 500 कार्यकर्ताओं के बसपा में शामिल होने का दावा किया है. इस घटनाक्रम ने विधानसभा चुनाव से पहले जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

चार बार टिकट की दावेदारी, हर बार रहे खाली हाथ

प्रवीण कुमार सिंह की बीजेपी से नाराजगी के पीछे लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक उपेक्षा को प्रमुख वजह बताया जा रहा है. उन्होंने वर्ष 2007, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में अमेठी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन चारों बार पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया. लगातार दावेदारी के बावजूद टिकट नहीं मिलने और संगठन में अपेक्षित महत्व नहीं मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ती गई. आखिरकार 24 नवंबर 2026 को उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया.

'पुराने कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं'

बीजेपी छोड़ने के फैसले पर प्रवीण सिंह ने पार्टी संगठन और नेतृत्व के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. उन्होंने कहा कि पार्टी को अब उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं रह गई है. संगठन में अपनी बात सुनने वाला कोई नहीं है. हर कोई अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलाप रहा है. उन्होंने कहा कि जब किसी संगठन में कार्यकर्ताओं की सुनवाई ही नहीं होती तो वहां अधिक समय तक बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. लंबे समय तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद उन सेवाओं का कोई मूल्य नहीं समझा गया. जिला नेतृत्व से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं रह गया है. लगातार उपेक्षा से आहत होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया.

बीजेपी ने क्या कहा?

प्रवीण सिंह का त्यागपत्र प्राप्त करने वाले बीजेपी के भादर मंडल अध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा ने बताया कि प्रवीण सिंह का त्यागपत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के पास भेज दिया है. अभी जिलाध्यक्ष की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. दिलीप विश्वकर्मा ने स्वीकार किया कि प्रवीण सिंह बीजेपी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं.

दिलीप उनके पार्टी छोड़ने से निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कार्यकर्ता के जाने से पार्टी का काम नहीं रुकता. बीजेपी पूरी मजबूती और दमखम के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि किसी पुराने साथी के पार्टी छोड़ने का दुख जरूर होता है, क्योंकि कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन संगठन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है. वहीं, इस संबंध में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया .

45 वर्षों से संघ से जुड़ाव, 31 साल बीजेपी की राजनीति में सक्रिय

प्रवीण कुमार सिंह का राजनीतिक सफर काफी पुराना रहा है. 23 जुलाई 1964 को त्रिशुंडी गांव में जन्मे प्रवीण सिंह स्नातक तक शिक्षित हैं. वह करीब 45 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहने का दावा करते हैं. वर्ष 1995 में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की. वर्ष 1998 में बीजेपी मंडल अध्यक्ष बनाए गए. वर्ष 2002 में किसान मोर्चा के सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष और 2005 में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली. वर्ष 2018 में उन्हें अमेठी बीजेपी का जिला महामंत्री बनाया गया, जबकि 2020 में एक बार फिर जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई. वर्तमान में वह भादर के ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख संघ के अमेठी अध्यक्ष हैं.

26 नवंबर को बसपा का दामन थामेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद

बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद प्रवीण सिंह ने अपनी अगली राजनीतिक मंजिल भी तय कर ली है. वह 26 नवंबर को आयोजित होने वाले विशाल कार्यक्रम में बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे. इस अवसर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रवीण सिंह का दावा है कि उनके साथ करीब 500 कार्यकर्ता भी बसपा में शामिल होंगे. हालांकि, इन कार्यकर्ताओं की वास्तविक संख्या और उनके राजनीतिक प्रभाव का आकलन सदस्यता कार्यक्रम के बाद ही हो सकेगा.

बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान, 2027 में नए समीकरण की आहट

प्रवीण सिंह का बीजेपी छोड़ना ऐसे समय हुआ है, जब राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने लगे हैं. अमेठी विधानसभा सीट से चार बार टिकट की दावेदारी कर चुके प्रवीण सिंह का बसपा में जाना बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है. दूसरी ओर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती का दावा करते हुए साफ कर दिया है कि किसी एक नेता के जाने से पार्टी की चुनावी तैयारी प्रभावित नहीं होगी.

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रवीण सिंह अपने समर्थकों को बसपा के साथ जोड़कर जिले में नया राजनीतिक समीकरण खड़ा कर पाएंगे? क्या बीजेपी से उनकी नाराजगी का असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा? फिलहाल 26 नवंबर का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम अमेठी की राजनीति के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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