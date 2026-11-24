यूपी चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हो रही बातचीत पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सीनियर नेता बातचीत कर रहे हैं. अभी बातचीत चल रही है. वहां क्या बातचीत हो रही है, एक दूसरे से कितनी सीटों को लेकर सहमति बन रही है और कितनी सीटें दूसरा दल जीत सकता है, इस पर विचार चल रहा है. अभी कह पाना मुश्किल है. जो गठबंधन होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम जीतें. जीतने के लिए अलायंस होता है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर के ऐसा एडजस्टमेंट करें, ऐसा एक दूसरे को अकोमोडेट करें कि हम सामने वाले को हरा सकें. यही पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है...जीतने का रास्ता कैसे निकले, उस पर समीकरण क्या हो, हम किसको प्रत्याशी बनाएं. समाजवादी तो इस रास्ते पर है कि एडजस्ट करें, अकोमोडेट करें. लड़ाई बड़ी है. हमें बीजेपी जैसी मशीन से जीतना है. हमें कहीं न कहीं तैयारी भी करनी पड़ेगी और निर्णय भी ठीक लेने पड़ेंगे."

जनवरी में होगी चुनाव की घोषणा?

क्या चुनाव आयोग जनवरी में चुनाव की घोषणा करने के लिए तैयार है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "जनता तो चुनाव समय पर चाहती है...अब सुनने को आ रहा है कि लगभग 3 करोड़ वोट कैसे जोड़े जाएं, बीजेपी इसकी तैयारी में है...एक तरफ मशीनें (EVM) ठीक हो रही हैं. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के दबाव में इलेक्शन कमीशन लगभग तीन करोड़ वोट बढ़ाने जा रहा है. फॉर्म-8 भरवाए जा रहे हैं."

'लोगों के अकाउंटर नंबर ले रही बीजेपी'

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के वोट जोड़े जा रहे हैं, बीजेपी के लोग अधिकारियों के जरिए उनके अकाउंट नंबर भी ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो वोट बढ़ाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वह आखिरकार किसी का अकाउंट नंबर क्यों ले रहे हैं?

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