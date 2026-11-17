उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई. इसमें कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नाम शामिल हैं. अप्रैल 2026 में जारी पिछली अंतिम मतदाता सूची के मुकाबले 18 लाख 84 हजार 113 मतदाता बढ़े हैं. इसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष और 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला मतदाता हैं. वही, थर्ड जेंडर के 4,042 मतदाता दर्ज हुए हैं. नए मतदाता के रूप में यानि कि 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 11 लाख 83 हजार 352 है. पिछली सूची के मुकाबले पुरुष मतदाताओं में 7.87 लाख और महिला मतदाताओं में 10.96 लाख की बढ़ोतरी हुई है.

16 दिसंबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मतदाताओं को 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है. नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम-पते समेत अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान बीएलओ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और आवेदन फॉर्म के साथ बूथों पर मौजूद रहेंगे.

निर्वाचन आयोग ने इस बार खास तौर पर 18-19 साल के युवाओं और महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया है. इसके लिए स्कूल-कॉलेजों में मतदाता साक्षरता क्लब, एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों की मदद ली जाएगी. वहीं, महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम और महिला स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी दी गई है. राशन कार्ड में दर्ज पात्र लाभार्थियों का भी विधानसभा मतदाता सूची से मिलान कराया जाएगा. 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.