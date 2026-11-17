उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी का अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है. अयोध्या के बाद अब बीजेपी का टार्गेट भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पर हो गया है. बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन शिविर के बीच इसके संकेत दिए हैं. बीजेपी के संगठन महामंत्री ने कहा कि अभी सिर्फ राम मंदिर का काम हुआ है बाकी काम बचा है.

मथुरा में बीजेपी के चिंतन शिविर के पहले दिन प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल ने अपनी बात रखते इस बात का इशारा किया कि अब बीजेपी को फ़ोकस मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर है. उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से यूपी में अभी सिर्फ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का काम पूरा हुआ है. बाकी मुद्दों पर अभी और काम बाकी है.

अयोध्या के बाद मथुरा पर BJP का फ़ोकस

इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. मौर्य ने कहा कि अयोध्या की तरह ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर भी भव्य मंदिर निर्माण होगा. अयोध्या तो हमारी हो गई है अब मथुरा की बारी है. यही नहीं मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए कार सेवा करने का न्योता तक दे दिया.

मौर्य का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण पर दिए बयान के बाद से अखिलेश यादव साफ्ट हिन्दुत्व को धार देते हुए लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलवार बने हुए थे और भगवान कृष्ण को अपने आराध्य देव बताते हुए बीजेपी को घेरने में जुटे थे.



सूत्रों के मुताबिक़ भाजपा ने राजनीतिक मुद्दों में अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले के जवाब में हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है. इस चिंतन शिविर में अखिलेश के सामाजिक समीकरण को हिंदुत्व के मुद्दे से जवाब देने पर मंथन किया गया.

CM योगी के गढ़ में निकलेगा अखिलेश यादव का PDA रथ, चुनावी अभियान को देंगे धार

PDA का हिन्दुत्व और विकास से जवाब

इसके अलावा संगठनात्मक विषयों में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अगर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो आगामी चुनाव में पार्टी को इससे परेशानी हो सकती है. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पिछले एक दशक में सुरक्षा व्यवस्था, विकास और सुशासन जैसे मुद्दों को विस्तार दिया जाएगा.

बीजेपी का मानना है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए चुनाव का माहौल अनुकूल है. लेकिन इसे और धार देने के लिए नए तेवर और कलेवर की ज़रूरत होगी. पार्टी को विरोधी दलों के नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ना है ताकि जीत के समीकरणों को मजबूत किया जा सके.