ब्रजेश पाठक का दावा, 'पश्चिम बंगाल में बनेगी BJP की सरकार', SIR पर विपक्ष के आरोपों किया खारिज

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार (27 नवंबर 2025) को फिरोजाबाद पहुंचे. ब्रजेश पाठक ने यहां बाबा नीब करोरी महाराज के 125 में प्रकट उत्सव के मौके पर उनके पैतृक गांव अकबरपुर पहुंचे थे. ब्रजेश पाठक ने परिवार सहित मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद बाबा नीब करोरी महाराज के जीवन वृतांत पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया.

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा के जीवन से जुड़े हुए कई वृतांतों का जिक्र किया. उन्होंने कैंची धाम आश्रम के लिए भूमि प्राप्त करने का जिक्र करते हुए कहा कि जब कैंची धाम पहुंचे तो उन्होंने तत्कालीन डीएफओ से कुटिया के लिए भूमि मांगी लेकिन डीएफओ ने मना कर दिया. बाबा की लीला अपरंपार थी उन्होंने कहा कि डीएफओ यहां भूमि तुम क्या तुम्हारा वन मंत्री आकर देगा.

ब्रजेश पाठक ने नीब करोरी बाबा की दिव्य का किया जिक्र

बाबा नीब करोरी की दिव्य दृष्टि का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह बिना बुलावे के घूमते घूमते वहां पहुंचे और उनकी बाबा से मुलाकात हुई. उन्होंने तत्काल बाबा के आश्रम के लिए जगह चिन्हित करते हुए उन्हें 30 वर्ष का पट्टा दिया.

ब्रजेश पाठक ने कालचक्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह कालचक्र घूमा और बाबा को जमीन मिली. इसी प्रकार बाबा के आशीर्वाद से मुगलों ने जो राम मंदिर के इतिहास को मिटाया था फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां राम मंदिर खड़ा हुआ है और अब धर्म ध्वज भी फहरा दी गई है. उन्होंने मुगलों और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब धर्म ध्वज का आरोहण हो रहा था तो पड़ोसी मुल्क के पेट में दर्द हो रहा था लेकिन बाबा का आशीर्वाद है कि देश में राम मंदिर की भी स्थापना हुई और धर्म की स्थापना हो रही है.

एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

उपमुख्यमंत्री ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर विपक्ष के आरोपी को खारिज करते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है. बंगाल से घुसपैठिए भाग रहे हैं. पश्चिम बंगाल में SIR के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि SIR लागू होने के बाद अवैध वोटर और घुसपैठियों को भागना पड़ रहा है. कहा कि, एक-एक घुसपैठियों को देश से निकाल कर देश के विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश का विकास किया जाएगा.

बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा

उन्होंने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि आप लोगों को मालूम है कि बंगाल में बहुत मामूली मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिछले चुनाव में हार गए थे लेकिन इस बार यह आंकड़ा जीत में तब्दील होगा और बंगाल में सरकार बनेगी.

इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने का दावा करते हुए कहा कि विपक्ष कि अब कहीं कोई जगह नहीं है. एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की मौत की घटना पर भी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि बीएलओ की मौत की घटनाएं दुखद है. यह चुनाव आयोग का मसला है, चुनाव आयोग इसमें बेहतर निर्णय लेगा.