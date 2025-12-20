'किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा', कफ सिरप मामले पर अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आया बयान

उत्तर प्रदेश के कफ सिरप कोडीन मामले पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान सामने आया है. उन्होंने दावा कि इस मामले की जांच की जा रही हैं, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कफ सिरप विवाद पर कहा कि भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो.. चाहे देश में कहीं की भी हो. अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होती है. जहां तक कोडीन कफ सिरप का मामला हैं इस मामले की जांच चल रही हैं, धरपकड़ भी चल रही है जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा.

#WATCH | Lucknow | On codeine-based cough syrup trafficking case, UP BJP president Pankaj Chaudhary says, "Whether it's the BJP government in Delhi, Uttar Pradesh, or anywhere else, they have a zero-tolerance policy against crime and criminals. An investigation is underway… pic.twitter.com/xdAnHJTIBw — ANI (@ANI) December 20, 2025

सीएम योगी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग

इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली. शीतकालीन सत्र शुरू होने से सीएम योगी ने कफ़ सिरप मामले को लेकर सपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में शामिल माफियाओं के समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रहे हैं.

सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के हर माफिया का संबंध सपा से रहा है, इसकी जांच हो रही है. जितने लोग पकड़े गए हैं उनके तार सपा से जुड़े हैं. जाँच होने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

सीएम योगी के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और शायराना अंदाज़ में जवाब देते हुए कहा- "जब ‘ख़ुद’ फँस जाओ, तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओ. ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ."

कोडीन मामले पर सपा का प्रदर्शन

यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है. शुक्रवार को यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के कई विधायक कफ़ सिरप मामले पर विरोध करते हुए दिखाई दिए, कोई पोस्टर पहनकर पहुंचा तो किसी ने इसे जादुई सिरप लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया.

