हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंग्लैड की नागरिकता वाले मौलाना पर FIR, भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का आरोप

इंग्लैड की नागरिकता वाले मौलाना पर FIR, भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का आरोप

Sant Kabir Nagar News: ये कार्रवाई एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर पर की गई है. एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि मौलाना शमशुल हुदा खान मदरसे के लिए फंड इकट्ठा करने में दलाली करता था. 

By : विवेक राय | Updated at : 03 Nov 2025 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में इंग्लैंड की नागरिकता लेकर भारत में इस्लामी करण को बढ़ावा देने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मौलाना पर आरोप है कि वो मदरसे के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए दलाली किया करता था. जिसके बाद पुलिस ने उस पर धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम में केस दर्ज किया गया है. 

इस मामले में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाने में आरोपी मौलाना शमशुल हुदा खान पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में आजमगढ़ और संत कबीर नगर में चल रहे दोनों मदरसे की मान्यता रद्द को रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही रजा फाउंडेशन एनजीओ का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है.

विदेश से फंड इकट्ठा करने का आरोप

ये कार्रवाई रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद की शिकायत पर यूपी एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएसओ के निर्देश पर की गई है. एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि मौलाना शमशुल हुदा खान मदरसे के लिए फंड इकट्ठा करने में दलाली करता था. 

जाँच में सामने आया है कि आरोपी शमशुल हुदा इस्लाम के प्रचार के नाम पर लगातार पाकिस्तान जाया करता था और कई कट्टरपंथी मौलाना और संदिग्धों के साथ भी उसका संपर्क है. जम्मू कश्मीर के भी कई संदिग्धों के नेटवर्क में शमशुल हुदा जुड़ा है. 

विदेशी नागरिकता हासिल कर रचा खेल

यूपी एटीएस की जांच में साफ कहा गया इंग्लैंड की नागरिकता लेने वाला मौलाना शमशुल हुदा खान की गतिविधियां संदिग्ध है. जाँच रिपोर्ट में तमाम बातें सामने निकलकर आईं हैं जिसके बाद उसके ख़िलाफ़ खलीलाबाद थाने में  मुकदमा दर्ज किया गया है. 

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि मौलाना शमशुल हुदा खान देवरिया लाला चाईकला का रहने वाला है और आजमगढ़ के अनुदानित मदरसे में आलिया शिक्षक था. साल 2007 में वो ब्रिटेन गया था, 2017 तक वो यहीं पर रहा और किसी तरह से ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली. 

इसके बाद मौलाना वापस खलीलाबाद आ गया और यहां मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया निस्वा को संचालित करने लगा. यूपी एटीएस इस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई हैं, मदरसों में फंड को लेकर भी जाँच की जा रही हैं.  

Published at : 03 Nov 2025 01:52 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Sant Kabir Nagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget