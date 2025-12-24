UP विधानसभा में AQI पर छिड़ी बहस, स्पीकर ने निकाला मोबाइल और फिर...

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार (24 दिसंबर) को प्रदूषण के मुद्दे पर तीखी बहस हुई. बहस में समाजवादी पार्टी के विधायक आरके वर्मा और स्पीकर सतीश महाना आमने-सामने नजर आए. विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर सपा विधायक आरके वर्मा ने सदन में दावा किया कि कानपुर का AQI 400 के पार पहुंच चुका है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा गुमराह मत करिए, कानपुर का AQI 100 के पार नहीं है.

अध्यक्ष ने विधायक को चेक करने के लिए कहा

सतीश महाना ने विधायक से कहा मोबाइल निकालकर चेक करिए, मैं खुद कानपुर से आता हूं. आप अपने शहर का नाम लीजिए. इसके बाद विधायक आरके वर्मा ने कहा ठीक है, तो प्रयागराज का AQI 432 है. इसके बाद अध्यक्ष ने विधायक आरके वर्मा को गुमराह न करने की नसीहत देते हुए फटकार लगाई है.

स्पीकर ने निकाला अपना मोबाइल

इस बीच विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने खुद मोबाइल पर AQI चेक किया और बताया कानपुर का AQI 149 है. आपका AQI भी आपके हिसाब से बढ़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर हैं, पूरे प्रदेश का AQI एक जैसा कैसे हो सकता है? जहां आप रहेंगे, वहीं गहरा प्रदूषण फैलाएंगे.

AQI को लेकर सदन में दोनों नेताओं के बीच बहस के दौरान तीखी बहस देखने को मिली. प्रदूषण को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर निशाना साधा गया. इस बहस से सदन का माहौल कुछ देर तक गरमाया हुआ नजर आया.



क्या बोले सपा विधायक आरके वर्मा?

सदन में अपने समय में बोलते हुए आरके वर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में वायू प्रदूषण के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो 100 के पार हर जगह मिलेगा. उन्होंने कहा कि लखनऊ में मुझे लगता है कि आज की तारीख में AQI 300 के पार होगा. बड़े-बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि शायद कानपुर में 400 पार कर गया हो. इस पर स्पीकर ने बीच में बोलते हुए कहा कि कानपुर में 400 के पार नहीं गया है. यहां से ही यह तीखी बहस शुरू हुई.