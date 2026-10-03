UP चुनाव से पहले BJP ने किया प्रवक्ता- पैनलिस्ट के नामों का ऐलान, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 3 अक्टूबर 2026 को अपनी प्रदेश मीडिया टीम की नई सूची जारी करते हुए प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नामों का ऐलान किया है. पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की टीम में कुल 31 नाम शामिल किए हैं. इस सूची में कई पुराने चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है. पार्टी ने अभिषेक दुबे को यूपी बीजेपी का प्रवक्ता नियुक्त किया है.

उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट में डॉ. समीर सिंह, कौशलेन्द्र पटेल, मनीष शुक्ला, हीरो बाजपेयी, जुगल किशोर, राकेश त्रिपाठी, लालजी निर्मल, आनंद दुबे, अवनीश त्यागी, आलोक वर्मा, अनिला सिंह, साक्षी दिवाकर, संजय चौधरी, अशोक पांडेय, एस.एन. सिंह, मनोज पोसवाल, डॉ. ऋचा सिंह, प्रशांत उमराव, दिलीप श्रीवास्तव, डॉ. अमित कुशवाहा, प्रियंक पांडेय, नवीन श्रीवास्तव, रामनिवास यादव, अनुभव चक, डॉ. रजनीश त्यागी, ब्रह्मप्रकाश पाल, आशीष कुमार गुप्ता, डॉ. अंकुश त्रिपाठी, अभिषेक कृष्ण दुबे, प्रताप सिंह नागर और शैलेन्द्र शर्मा अटल के नाम शामिल है.

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नई टीम में मीडिया पैनलिस्टों के नाम की भी घोषणा

उत्तर प्रदेश मीडिया टीम की नई टीम में कुल 31 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं, जबकि मीडिया पैनलिस्ट और क्षेत्रीय स्तर पर भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी ने प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट की भी घोषणा की है. इस सूची में अमित बाल्मीकि, कौशलेंद्र कन्नौज, राजवेंद्र सिंह, शशांक द्विवेदी, रवि शंकर, अभय प्रताप सिंह, गौरव महेश्वरी, चंद्रमोहन चौबे, पल्लवी सिंह, अपर्णा दीक्षित, राज कुमार राजू, ओपी मिश्रा, अशोक नगर, गोविंद गुप्ता, जय राम सिंह और अन्य नेताओं के नाम शामिल है. वहीं, क्षेत्रीय स्तर पर मीडिया संयोजक और सह मीडिया संयोजकों की नियुक्ति भी की गई है. वहीं बीजेपी ने क्षेत्रीय स्तर पर भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है.

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