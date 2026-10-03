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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले BJP ने किया प्रवक्ता- पैनलिस्ट के नामों का ऐलान, देखें लिस्ट

UP चुनाव से पहले BJP ने किया प्रवक्ता- पैनलिस्ट के नामों का ऐलान, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश मीडिया टीम के तहत प्रवक्ता और पैनलिस्ट के नामों का ऐलान किया है. पार्टी ने अभिषेक दुबे को यूपी बीजेपी का प्रवक्ता नियुक्त किया है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 03 Oct 2026 10:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 3 अक्टूबर 2026 को अपनी प्रदेश मीडिया टीम की नई सूची जारी करते हुए प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नामों का ऐलान किया है. पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की टीम में कुल 31 नाम शामिल किए हैं. इस सूची में कई पुराने चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है. पार्टी ने अभिषेक दुबे को यूपी बीजेपी का प्रवक्ता नियुक्त किया है. 

उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट में डॉ. समीर सिंह, कौशलेन्द्र पटेल, मनीष शुक्ला, हीरो बाजपेयी, जुगल किशोर, राकेश त्रिपाठी, लालजी निर्मल, आनंद दुबे, अवनीश त्यागी, आलोक वर्मा, अनिला सिंह, साक्षी दिवाकर, संजय चौधरी, अशोक पांडेय, एस.एन. सिंह, मनोज पोसवाल, डॉ. ऋचा सिंह, प्रशांत उमराव, दिलीप श्रीवास्तव, डॉ. अमित कुशवाहा, प्रियंक पांडेय, नवीन श्रीवास्तव, रामनिवास यादव, अनुभव चक, डॉ. रजनीश त्यागी, ब्रह्मप्रकाश पाल, आशीष कुमार गुप्ता, डॉ. अंकुश त्रिपाठी, अभिषेक कृष्ण दुबे, प्रताप सिंह नागर और शैलेन्द्र शर्मा अटल के नाम शामिल है.

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नई टीम में मीडिया पैनलिस्टों के नाम की भी घोषणा

उत्तर प्रदेश मीडिया टीम की नई टीम में कुल 31 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं, जबकि मीडिया पैनलिस्ट और क्षेत्रीय स्तर पर भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी ने प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट की भी घोषणा की है. इस सूची में अमित बाल्मीकि, कौशलेंद्र कन्नौज, राजवेंद्र सिंह, शशांक द्विवेदी, रवि शंकर, अभय प्रताप सिंह, गौरव महेश्वरी, चंद्रमोहन चौबे, पल्लवी सिंह, अपर्णा दीक्षित, राज कुमार राजू, ओपी मिश्रा, अशोक नगर, गोविंद गुप्ता, जय राम सिंह और अन्य नेताओं के नाम शामिल है. वहीं, क्षेत्रीय स्तर पर मीडिया संयोजक और सह मीडिया संयोजकों की नियुक्ति भी की गई है. वहीं बीजेपी ने क्षेत्रीय स्तर पर भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है.

यह भी पढ़ें: 'समय पर छात्रवृत्ति मिलती तो राजभर...', CM योगी ने ली सुभासपा चीफ की चुटकी

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Elections 2027
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