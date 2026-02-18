ऊर्जा मंत्री और शिवपाल सिंह यादव में तीखी नोकझोंक, ‘झूठ बोलने पर बाण लगेगा’ वाले बयान पर हंगामा

उत्तर प्रदेश का विधानसभा में बजट सत्र जारी है. इस बीच बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव में नोंक-झोंक हो गयी. जिसमें शिवपाल यादव ने मंत्री पर पूरी तरह झूठ बोलने का आरोप लगाया. बोले ‘जो झूठ बोलता है उसे बाण लगेगा’ जिसके बाद विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को दखल देना पड़ा. इन दोनों के बीच नोंक-झोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मामला उस समय बिगड़ा जब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोल रहे थे,उन्होंने पिछली सरकारों में काम न होने का आरोप लगाया था. इसी बात को लेकर शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई और कुछ देर के लिए सदन का माहौल गर्म हो गया. फिलहाल सदन की कार्रवाई जारी है.

शिवपाल यादव की नारजगी

ऊर्जा मंत्री के बयान के बच सपा नेता शिवपाल यादव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "बिजली मंत्री बहुत झूठ बोलते हैं. मंत्री ऐसा कह रहे जैसे पहले काम नहीं हुआ है. ऊर्जा मंत्री ज्यादा बोलते हैं, असत्य बोलते हैं. आप पाप कर रहे हैं, आपको बाण लगेगा." इस पर मंत्री एके शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, "वहां कोई दिक्कत हो तो यहां आ जाइए.”

स्पीकर सतीश महना ने क्या हस्तक्षेप

दोनों नेताओं के बीच बहस गर्म होते देख स्पीकर का सतीश महाना ने दोनों नेताओं को शांत कराया और शिवपाल से कहा, "शिवपाल जी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए."

दरसल यह बहस विधानसभा में बिजली आपूर्ति, विकास कार्यों और पूर्व सरकारों के प्रदर्शन पर केंद्रित थी. विपक्षी नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वे पुरानी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि मंत्री शर्मा ने अपनी सरकार के कामों का बचाव किया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इससे पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के भीतर कई मुद्दों पर बहस हो चुकी है. खुद सीएम योगी के बयान भी खूब वायरल हुए थे.