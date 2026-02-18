हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऊर्जा मंत्री और शिवपाल सिंह यादव में तीखी नोकझोंक, ‘झूठ बोलने पर बाण लगेगा’ वाले बयान पर हंगामा

ऊर्जा मंत्री और शिवपाल सिंह यादव में तीखी नोकझोंक, ‘झूठ बोलने पर बाण लगेगा’ वाले बयान पर हंगामा

Lucknow News: मामला उस समय बिगड़ा जब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोल रहे थे,उन्होंने पिछली सरकारों में काम न होने का आरोप लगाया था. इसी बात को लेकर शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई .

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश का विधानसभा में बजट सत्र जारी है. इस बीच बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव में नोंक-झोंक हो गयी. जिसमें शिवपाल यादव ने मंत्री पर पूरी तरह झूठ बोलने का आरोप लगाया. बोले ‘जो झूठ बोलता है उसे बाण लगेगा’ जिसके बाद विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को दखल देना पड़ा. इन दोनों के बीच नोंक-झोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मामला उस समय बिगड़ा जब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोल रहे थे,उन्होंने पिछली सरकारों में काम न होने का आरोप लगाया था. इसी बात को लेकर शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई और कुछ देर के लिए सदन का माहौल गर्म हो गया. फिलहाल सदन की कार्रवाई जारी है.

शिवपाल यादव की नारजगी

ऊर्जा मंत्री के बयान के बच सपा नेता शिवपाल यादव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "बिजली मंत्री बहुत झूठ बोलते हैं. मंत्री ऐसा कह रहे जैसे पहले काम नहीं हुआ है. ऊर्जा मंत्री ज्यादा बोलते हैं, असत्य बोलते हैं. आप पाप कर रहे हैं, आपको बाण लगेगा." इस पर मंत्री एके शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, "वहां कोई दिक्कत हो तो यहां आ जाइए.”

स्पीकर सतीश महना ने क्या हस्तक्षेप

दोनों नेताओं के बीच बहस गर्म होते देख स्पीकर का सतीश महाना ने दोनों नेताओं को शांत कराया और शिवपाल से कहा, "शिवपाल जी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए."

दरसल यह बहस विधानसभा में बिजली आपूर्ति, विकास कार्यों और पूर्व सरकारों के प्रदर्शन पर केंद्रित थी. विपक्षी नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वे पुरानी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि मंत्री शर्मा ने अपनी सरकार के कामों का बचाव किया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इससे पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के भीतर कई मुद्दों पर बहस हो चुकी है. खुद सीएम योगी के बयान भी खूब वायरल हुए थे.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AK Sharma SHIVPAL SINGH YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ऊर्जा मंत्री और शिवपाल सिंह यादव में तीखी नोकझोंक, ‘झूठ बोलने पर बाण लगेगा’ वाले बयान पर हंगामा
ऊर्जा मंत्री और शिवपाल सिंह यादव में तीखी नोकझोंक, ‘झूठ बोलने पर बाण लगेगा’ वाले बयान पर हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतना बुरा लगा तो इस्तीफा दे दो', ब्रजेश पाठक के 'चोटी' वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार
'इतना बुरा लगा तो इस्तीफा दे दो', ब्रजेश पाठक के 'चोटी' वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सहमति से बनाए संबंध रेप नहीं', हाई कोर्ट ने PCS अधिकारी पर लगे रेप के आरोपों को किया खारिज
'सहमति से बनाए संबंध रेप नहीं', हाई कोर्ट ने PCS अधिकारी पर लगे रेप के आरोपों को किया खारिज
Advertisement

वीडियोज

₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget