Udham Singh Nagar News: पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति को दिया जहर, फिर लाश को नहर में फेंका

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद से एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां अवैध संबंधों में अंधी हो चुकी एक पत्नी ने अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया.

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पहले पति को जहर मिली शराब पिलाई और फिर उसकी लाश को कार में रखकर नहर में फेंक दिया. पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर इस खौफनाक वारदात का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था पति

एसएसपी उधम सिंह नगर, अजय गणपति ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रामपुर (यूपी) के स्वार निवासी कुलवंत सिंह का अपनी पत्नी गुड्डी के साथ अक्सर विवाद रहता था. पुलिस की जांच में सामने आया कि पत्नी गुड्डी का कपिल मौर्या उर्फ राहुल मौर्या (निवासी स्वार, रामपुर) के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. पति कुलवंत शराब पीने का आदी था और पत्नी के मुताबिक वह उसका उत्पीड़न करता था. इसी से तंग आकर और अपने प्रेमी को पाने की चाहत में पत्नी ने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची.

'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश

प्रेमी से मंगवाया जहर, कार से नहर में फेंकी लाश

25 अप्रैल 2026 को गुड्डी ने अपने प्रेमी कपिल से जहर और शराब मंगवाई. उसने बड़ी चालाकी से पति कुलवंत को जहर मिली शराब पिला दी, जिससे उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई. इसके बाद पत्नी ने प्रेमी कपिल को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर शव को ऑल्टो कार (UP88-BB-6054) की डिक्की में छिपाया. रात के अंधेरे में दोनों ने तुमड़िया डैम से निकलने वाली बड़ी नहर (NH-74 बाईपास पुल के पास) में लाश को फेंक दिया.

मां की शिकायत और पुलिस सर्विलांस से खुला राज

घटना के बाद गुड्डी ने ससुराल वालों को भ्रामक जानकारी देना शुरू कर दिया कि कुलवंत लापता है. लेकिन मृतक की मां चंद्रवती को अपनी बहू पर शक हुआ और उन्होंने 1 मई को आईटीआई कोतवाली (ITI Kotwali) में तहरीर दी.

शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों का जाल बिछाया. घटना वाले दिन पत्नी और उसके प्रेमी की लोकेशन एक ही जगह पाई गई. जब पुलिस ने गुड्डी से कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस ने पत्नी गुड्डी और उसके प्रेमी कपिल मौर्या को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों की निशानदेही पर अब SDRF की टीम नहर में मृतक कुलवंत के शव की सघन तलाश कर रही है. आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 103(1), 123, 238, 61(2)(क) के तहत विधिक कार्रवाई की गई है.

गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर मायावती ने जताई चिंता, कहा- पेट्रोल और डीजल बढ़ने की भी आशंका