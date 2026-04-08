उत्तराखंड: नौकरी के नाम पर विदेश भेजे गए युवक का अपहरण, 80 लाख की फिरौती की मांग

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े और मानव तस्करी के नेटवर्क की पोल खोल दी है. यहां एक युवक को साउथ कोरिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले कई देशों में घुमाया गया और अंततः इथोपिया में बंधक बना लिया गया. अब अपहरणकर्ताओं द्वारा युवक के परिजनों से 80 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है.

गदरपुर के अब्दुल्लानगर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके भांजे रोहित कुमार को हिमांशु शर्मा नाम के युवक ने विदेश में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था. आरोपी हिमांशु शर्मा, जो गदरपुर के वार्ड नंबर 4 सिनेमा हॉल रोड का निवासी बताया जा रहा है. उसने दावा किया था कि वह सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत रोहित को साउथ कोरिया भेजेगा.

15 लाख रुपये में तय हुआ था पूरा सौदा

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पूरे काम के लिए 15 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था, जिसमें से 5 लाख 65 हजार रुपये अग्रिम के रूप में दे दिए गए. इसके बाद आरोपी ने रोहित को इथोपिया का वीजा दिलवाया और कहा कि वहीं से उसे डोंकी रूट के जरिए साउथ कोरिया भेजा जाएगा, लेकिन असल में रोहित को पहले बैंकॉक, फिर शारजाह और दुबई होते हुए इथोपिया पहुंचा दिया गया.

परिवार के मुताबिक, 5 अप्रैल 2026 को इथोपिया पहुंचने के बाद से ही रोहित का संपर्क पूरी तरह टूट गया. इसके बाद जो तस्वीरें परिवार को मिलीं, उनमें रोहित का मुंह बंधा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं. इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि उसे बंधक बनाकर रखा गया है और उसकी जान को गंभीर खतरा है.

विदेश भेजने के नाम पर की ठगी

परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे गिरोह में हिमांशु शर्मा के अलावा अभिमन्यु, श्वेता, त्रिलोचन सिंह, मनदीप और कुछ अन्य अज्ञात लोग भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इन लोगों ने गदरपुर के गूलरभोज रोड स्थित पपनेजा कॉलोनी के पास इंट्रैको नाम से एक ऑफिस भी खोल रखा है. जहां से विदेश भेजने के नाम पर इस तरह की ठगी और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है.

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आरोपियों 80 लाख रुपये की मांगी फिरौती

मामले को और गंभीर बनाते हुए परिजनों ने पुलिस को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी हैं. इन रिकॉर्डिंग में आरोपियों द्वारा 80 लाख रुपये की फिरौती मांगने की बात सामने आई है. बाद में 50 लाख रुपये देने के लिए एक QR कोड भी भेजा गया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने धमकी दी है कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो रोहित के दोनों कान काट दिए जाएंगे.

पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके भांजे को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. यह घटना न केवल एक परिवार के लिए गंभीर चिंता का विषय है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर किस तरह संगठित गिरोह लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. ऐसे मामलों में सतर्कता और कड़ी कार्रवाई की सख्त जरूरत है.

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