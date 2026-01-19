उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं विधायक तिलक राज बेहड़ से फोन पर बातचीत की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए. मुख्यमंत्री ने घायल युवक के बेहतर इलाज और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है.

नक़ाबपोश बदमाशों ने किया जानलेवा हमला

पुलिस के अनुसार, सौरभ राज बेहड़ रविवार शाम अपने घर से आवास विकास क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी जाने के लिए निकला था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया. बदमाशों ने लाठियों और लोहे की रॉड से सौरभ को बुरी तरह पीटा और मौके से फरार हो गए.

हमले के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सौरभ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया है. चिकित्सकों का कहना है कि सौरभ की स्थिति अभी स्थिर नहीं है और उस पर लगातार नजर रखी जा रही है.

तिलक राज बेहड़ किच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. सौरभ उनका छोटा बेटा है. घटना की जानकारी फैलते ही अस्पताल में भारी भीड़ जुट गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे.

कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

इस बीच विधायक तिलक राज बेहड़ ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनके बेटे को समझौते के बहाने पुलिस चौकी बुलाया गया था और उसी दौरान सुनियोजित तरीके से उस पर हमला कराया गया. विधायक ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.