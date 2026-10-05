सुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट

यूपी की सुल्तानपुर पुलिस ने करीब एक हफ्ते पूर्व हुई शिक्षक पति-पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने इस मामले में मृतक के ड्राइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में प्रयुक्त फावड़ा, कुल्हाड़ी, चोरी गए रुपये बरामद कर लिए हैं. पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, बीते मंगलवार को कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी डडिया गांव में रहने वाले शिक्षक मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता की उन्हीं के निजी विद्यालय में निर्मम हत्या कर दी गई थी. मुकेश प्राथमिक शिक्षक संघ के मोतिगरपुर के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे.

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ड्राइवर राकेश को थी पूरी जानकारी

बताया गया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया और पड़ताल शुरू की. पड़ताल के दौरान सबसे पहले इनका ड्राइवर राकेश यादव पर पुलिस को संदेह हुआ, जो इनके विद्यालय में गाड़ी चलाने के साथ साथ तमाम कार्य करता रहता था. उसे विनीता के सारे कागजातों पैसे के लेन देन की सारी जानकारी रहती थी.

फावड़ और कुल्हाड़ी से की हत्या

पुलिस की मानें तो राकेश की आर्थिक हालत खराब थी, लिहाजा उसने अपने पड़ोसी पटीदार आशीष यादव के साथ मिलकर विद्यालय में चोरी की योजना बनाई. चूंकि राकेश को पहले से ही सारी जानकारी थी, लिहाजा कमरे में रखी चाभी से उसने लॉकर खोल दिया, तभी विनीता वहां पहुंच गई और राकेश को फटकारने लगी. इस पर दोनों ने फावड़े से विनीता पर हमला कर हत्या कर दी. शोर सुनकर जब मुकेश वहां पहुंचे तो आरोपियों ने उनकी कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.

एसपी विनीत जायसवाली ने बताया कि घटना ने बाद उसका मोबाइल, चाभी वहां से लेकर ये दोनों फरार हो गए और सारा सामान कुएं में फेंक दिया. राकेश दूसरे दिन हमेशा की तरह विद्यालय पहुंचा और दोनों शवों को देखकर ऐसा व्यक्त किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो लेकिन पुलिस की निगाह से नहीं बच सके.

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