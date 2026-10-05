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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट

सुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट

सुल्तानपुर में शिक्षक दंपत्ति की हत्या की खुलासा कर दिया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि पति-पत्नी की हत्या उनके नौकर ने दोस्त के साथ मिलकर की थी. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 05 Oct 2026 10:07 PM (IST)
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यूपी की सुल्तानपुर पुलिस ने करीब एक हफ्ते पूर्व हुई शिक्षक पति-पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने इस मामले में मृतक के ड्राइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में प्रयुक्त फावड़ा, कुल्हाड़ी, चोरी गए रुपये बरामद कर लिए हैं. पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, बीते मंगलवार को कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी डडिया गांव में रहने वाले शिक्षक मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता की उन्हीं के निजी विद्यालय में निर्मम हत्या कर दी गई थी. मुकेश प्राथमिक शिक्षक संघ के मोतिगरपुर के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे.

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ड्राइवर राकेश को थी पूरी जानकारी

बताया गया कि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया और पड़ताल शुरू की. पड़ताल के दौरान सबसे पहले इनका ड्राइवर राकेश यादव पर पुलिस को संदेह हुआ, जो इनके विद्यालय में गाड़ी चलाने के साथ साथ तमाम कार्य करता रहता था. उसे विनीता के सारे कागजातों पैसे के लेन देन की सारी जानकारी रहती थी. 

फावड़ और कुल्हाड़ी से की हत्या

पुलिस की मानें तो राकेश की आर्थिक हालत खराब थी, लिहाजा उसने अपने पड़ोसी पटीदार आशीष यादव के साथ मिलकर विद्यालय में चोरी की योजना बनाई. चूंकि राकेश को पहले से ही सारी जानकारी थी, लिहाजा कमरे में रखी चाभी से उसने लॉकर खोल दिया, तभी विनीता वहां पहुंच गई और राकेश को फटकारने लगी. इस पर दोनों ने फावड़े से विनीता पर हमला कर हत्या कर दी. शोर सुनकर जब मुकेश वहां पहुंचे तो आरोपियों ने उनकी कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.

एसपी विनीत जायसवाली ने बताया कि घटना ने बाद उसका मोबाइल, चाभी वहां से लेकर ये दोनों फरार हो गए और सारा सामान कुएं में फेंक दिया. राकेश दूसरे दिन हमेशा की तरह विद्यालय पहुंचा और दोनों शवों को देखकर ऐसा व्यक्त किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो लेकिन पुलिस की निगाह से नहीं बच सके.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 10:06 PM (IST)
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Sultanpur News UP NEWS
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