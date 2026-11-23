उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आजम खान कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनके बाहर आने से अखिलेश यादव को कोई खास खुशी नहीं हुई.

राजभर ने कहा कि न तो अखिलेश यादव ने आजम खान से दुआ-सलाम की और न ही मुलाकात की. यहां तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर भी आजम को लखनऊ आमंत्रित नहीं किया गया.

'सगे चाचा को अखिलेश ने महत्व नहीं दिया'

ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश ने जब अपने पिता और सगे चाचा को महत्व नहीं दिया तो आजम खान को क्या महत्व देंगे. उन्होंने सपा के एम-वाई समीकरण पर कहा कि जिसे अखिलेश भाईचारा कहते हैं, उसमें भाई के रूप में उनके अपने लोग स्थायी हैं, जबकि 'चारा' का चेहरा बदलता रहता है. कभी आजम खान थे, अब कोई और है.

'अखिलेश को लगता है आजम दग चुकी गोली हैं'

राजभर ने कहा, "अखिलेश को लगने लगा है कि आजम खान अब 'दग चुकी गोली' हैं. आजम खान कभी सैफई सिंडिकेट के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक अंडरवर्ल्ड संभालते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल गई है." राजभर ने आजम खान के कथित 'बिकने को तैयार' वाले बयान का जिक्र कर अखिलेश को सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आजम खान को खरीदने के लिए बाजार में दाढ़ी और मूंछ वाले लोग पहले से ही घूम रहे हैं.