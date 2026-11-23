बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका पर कक्षा 11 में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगा है. छात्र की उम्र करीब 15 वर्ष बताई जा रही है. बेटे के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया.

परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो छात्र के पिता ने कप्तानगंज थाने पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दी. मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई तहरीर में दी यह जानकारी

मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लोढ़वा गांव स्थित आरडी यादव पब्लिक स्कूल से जुड़ा है. पुलिस को दी गई लिखित तहरीर के मुताबिक, स्कूल संचालक सुखराम का बेटा जय प्रताप इसी विद्यालय में कक्षा 11 का छात्र है. उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई गई है.

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में करीब एक वर्ष से अध्यापन कार्य कर रही शिक्षिका रुपाली सोमवार की सुबह करीब सात बजे छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं लेकर चली गई. पिता के मुताबिक, बेटे के अचानक गायब होने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए.

इसी दौरान छात्र के साथ पढ़ने वाले दूसरे छात्र सर्वेश वर्मा के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि जय प्रताप को विद्यालय की शिक्षिका रुपाली अपने साथ लेकर गई हैं. इसके बाद परिजनों ने संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की और अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन छात्र और शिक्षिका के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी. बेटे का पता नहीं चलने पर पिता सुखराम ने कप्तानगंज थाने में पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की.

परिजनों ने लगाया ये आरोप

उन्होंने अपनी तहरीर में शिक्षिका पर नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए उसकी तलाश कराने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कप्तानगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षिका रुपाली के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी को सौंपी गई है. पुलिस छात्र और शिक्षिका की तलाश में जुटी है. संभावित लोकेशन के आधार पर उनकी जानकारी जुटाने के साथ ही मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षक-शिक्षिकाओं की जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खास बात यह है कि मामला एक नाबालिग छात्र से जुड़ा है और शिकायत में विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका पर ही उसे अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, तहरीर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल परिवार अपने नाबालिग बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है.

पुलिस के सामने छात्र को बरामद करने की चुनौती

पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्र को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करना और यह पता लगाना है कि वह किन परिस्थितियों में शिक्षिका के साथ गया. अब पुलिस की जांच और छात्र की बरामदगी के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी. यह मामला शिक्षा जगत और अभिभावकों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कक्षा 11 में पढ़ने वाला 16 वर्षीय किशोर अचानक लापता हो गया.

परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो काफी प्रयास के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद छात्र के पिता ने पुलिस से शिकायत करते हुए स्कूल में पढ़ाने वाली 26 वर्षीय शिक्षिका पर अपने बेटे को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगाया. पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका रुपाली उनके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं लेकर चली गई है.

नाबालिग छात्र से जुड़े होने पर पुलिस ने गंभीरता से लिया

शिकायत में शिक्षिका की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामला एक नाबालिग छात्र से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. पुलिस की ओर से छात्र और शिक्षिका की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि संभावित लोकेशन का पता लगाने के साथ ही अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है.

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर नाबालिग छात्र किन परिस्थितियों में लापता हुआ और शिक्षिका पर लगाए गए आरोपों के पीछे की वास्तविकता क्या है? छात्र को अपने साथ ले जाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह पुलिस की जांच और बरामदगी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्र को सुरक्षित बरामद करना और पूरे मामले की परिस्थितियों का पता लगाना है.

घटना सामने आने के बाद विद्यालय और अभिभावकों के बीच भी चर्चा का माहौल है. शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों की मर्यादा, विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और नाबालिगों की निगरानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, मामले में शिक्षिका पर लगाए गए आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है.

पुलिस कार्रवाई पर टिकी निगाहें

फिलहाल पीड़ित परिवार की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं. परिवार अपने बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है. अब देखना होगा कि कप्तानगंज पुलिस कब तक छात्र और शिक्षिका का पता लगा पाती है और इस पूरे प्रकरण में जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं.

कप्तानगंज के प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नाबालिग बच्चे के गायब होने की सूचना पर एक महिला शिक्षिका के खिलाफ गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज किया गया है, आरोपी शिक्षिका की तलाश की जा रही है, टीम संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है, कहा जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.

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