यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार पड़ सकती है. पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉ एस टी हसन ने कांग्रेस की 181 सीटों वाली लिस्ट को बहुत अधिक बताते हुए निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चारों तरफ जो लोग हैं शायद वह गठबंधन चाहते नहीं हैं और अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा. सपा अकेले बीजेपी से चुनाव में मुकाबला करने के लिए सक्षम है.

एस टी हसन ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा, ''कांग्रेस की 181 सीटों की मांग बहुत अधिक है. पिछली बार कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक थे और 2% प्रतिशत वोट था. अब 181 सीटें हम कैसे दे सकते हैं?''

सपा अकेले लड़ने में सक्षम- एसटी हसन

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि राहुल गांधी के चारों तरफ जो लोग हैं शायद वह ये गठबंधन चाहते नहीं हैं और अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो फायदा बीजेपी को होगा. हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम हैं. अगर बात हो तो दिल से हो, दिमाग से न हो, वर्ना समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी से चुनाव लड़ने में सक्षम है. हम चुनाव लड़ेगे और जीतेंगे. हमें पूरा यकीन है कि इस बार आखिलेश यादव सरकार बनाएंगे.''

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर क्या बोले एसटी हसन?

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर एस टी हसन ने कहा, ''गठबंधन जरूर हुआ है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ओवैसी साहब भी चुनाव बाद हमें ही स्पोर्ट करेंगे.'' यूपी चुनाव में मायावती की भूमिका पर उन्होंने कहा कि वह तो ऐसा प्रत्याशी खड़ा करती हैं जिस से सपा को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो.

मायावती कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी- ST हसन

एस टी हसन ने कहा कि मायावती की बीएसपी ऐसी रणनीति इस्तेमाल करती है जिससे सपा न जीते और भले बीजेपी जीत जाए. मायावती कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी क्योंकि वह कई बार कह चुकी हैं कि वह चुनाव अकेले लड़ेगी. पर्दे के पीछे उसकी क्या वजह है, वह सोचिए.

अखिलेश यादव आस्था से अयोध्या जा रहे- एसटी हसन

बीजेपी के मथुरा में 84 कोसी परिक्रमा कार्यक्रम में अखिलेश यादव को शामिल होने के सवाल के जवाब में एस टी हसन ने कहा, ''क्या अखिलेश यादव जी उनके कहने पर चलेंगे? इन लोगों ने राम मंदिर में चोरी करा दी और किसी को जेल नहीं भेजा इसलिए बीजेपी वालों की आस्था की बात मत करिए. हम तो कभी भी श्री रामचन्द्र जी और श्री कृष्ण जी का राजनीतिकरण नहीं करेंगे. हमारे नेता तो आस्था से अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं.''

धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर क्या बोले एसटी हसन?

बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर सपा नेता एस टी हसन ने कहा कि उन्होंने जो बात भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के लिए कही है वह हमें अच्छी नहीं लगी. हमारे हिन्दू भाई इन दोनों हस्तियों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं. असली सनातनी कभी उनके बारे में गलत बात नहीं सुनेगा. बाबा बागेश्वर ईश्वर की महिमा की बात करें न कि राजनीति की बात करें.

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