उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल यानी 18 नवंबर को गोरखपुर के दौरे रहेंगे. पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. अखिलेश यादव गोरखपुर में लोगों को संबोधित भी करेंगे. इसके बाद गोरखपुर में हाते के नाम से मशहूर स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के आवास पर भी जा सकते हैं. अखिलेश यादव यहां से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 18 नवंबर के गोरखपुर दौरे को लेकर सूत्रों ने बताया है कि, अखिलेश यादव अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखपुर में हाते के नाम से मशहूर स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के आवास पर भी जा सकते हैं. अखिले यादव हाता नहीं भाता कह कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार निशाने पर ले चुके हैं.

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गोरखपुर में चलेगा सपा PDA रथ

दरअसल, दिनांक 18 नवंबर को समाजवादी पार्टी का पीडीए रथ ( Samajwadi Party PDA Rath) गोरखपुर में निकलेगा. उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का PDA रथ चलेगा. पीडीए रथ से अखिलेश यादव गोरखपुर में रोड शो करके जनता को संबोधित करेंगे. अखिलेश यादव रोड शो के जरिए सियासी समीकरण साधेंगे.

सीएम योगी के गढ़ में अखिलेश भरेंगे हुंकार

गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव के दौरे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में 18 नवंबर को समाजवादी पार्टी का पीडीए रथ निकलेगा. गोरखपुर एयरपोर्ट से लेकर चौरी चौरा तक सपा का PDA रथ निकलेगा. बता दें कि साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का रथ निकाला था.

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