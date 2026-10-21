'धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं', बौद्ध धर्म विवाद पर राजकुमार भाटी की सफाई

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के दावे पर अब खुद राजकुमार भाटी की सफाई आई है. जिसमें उन्होंने इसे दुष्प्रचार बताते हुए कहा, "मुझे धर्म परिवर्तन करने की ना तो कोई आवश्यकता है ना ऐसा मेरा कोई इरादा है." उन्होंने इसे बीजेपी आईटी सेल द्वारा किया गया गलत प्रचार बताया.

राजकुमार भाटी के मुताबिक वे बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे,और वहां सिर्फ उनके कार्यक्रम में सम्मान की दृष्टि से खड़े थे. इसमें धर्म बदलने जैसा कुछ नहीं है.

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हर धर्म में बुलावे पर जाने की बात कही

राजकुमार भाटी ने कहा, "कल 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुआ था. एक सच्चा समाजवादी होने के नाते मैं प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय का सम्मान करता हूं और जो भी अपने कार्यक्रम में सम्मान के साथ आमंत्रित करता है उसमें सम्मिलित होता हूं. मैं सिख भाइयों के बुलावे पर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर भी आता हूं. मुस्लिम भाइयों के बुलावे पर उनकी मजलिस में भी शामिल होता हूं. हिंदू धर्म के तीज-त्योहारों में भी सम्मिलित होता हूं."

बौद्ध धर्म के प्रति विशेष आकर्षण

सपा प्रवक्ता ने आगे कहा, "बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति मेरा विशेष आकर्षण है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. बाबा साहब के विचारों का भी मेरे ऊपर गहरा प्रभाव है. लेकिन कल के कार्यक्रम के बाद बीजेपी आईटी सेल और अंधभक्त कट्टर वादियों ने सोशल मीडिया पर मेरे प्रति दुष्प्रचार कर रखा है कि मैंने हिंदू धर्म त्याग दिया है और धर्म परिवर्तन कर लिया है. मैं बाबा साहब की शिक्षा और गौतम बुद्ध के बताये उपदेशों का भरपूर समर्थन करते हुए यह गहरा विश्वास रखता हूं कि मुझे धर्म परिवर्तन करने की ना तो कोई आवश्यकता है ना ऐसा मेरा कोई इरादा है. हम किसी भी धर्म में रहकर मानवता की सेवा कर सकते हैं और भेदभाव, छुआछूत, घृणा, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोल सकते हैं."



उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया भाजपा आईटी सेल के दुष्प्रचार में न फंसे और कोई गलतफहमी न पालें धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय.

ब्राहमण-विष्णु-महेश को न मानने का लिया था संकल्प

इससे पहले वायरल वीडियो में राजकुमार भाटी अन्य लोगों के साथ शपथ लेते हुए दिख रहे हैं. जिसमें कह रहे हैं कि मैं ब्राहमण-विष्णु-महेश, राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगाम ना ही उनकी पूजा करूंगा. ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सपा से भी सवाल पूछे जा रहे हैं.

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